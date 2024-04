Sito Alonso: "No queremos que sea un éxito esporádico, hay que seguir construyendo"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, se mostró muy contento por conseguir la medalla de bronce de la Basketball Champions League en la Final Four que se disputó en Belgrado tras imponerse en el partido por el tercer puesto al Peristeri griego. Sin embargo, el técnico se mostró ambicioso a su vez para que esto se convierta en un paso más de cara a los éxitos del futuro. «Ahora lo que más me importa es que el club demuestre que puede estar en las posiciones altas siempre. Lo más importante es haber estado hace dos años en una semifinal de Copa del Rey, este año en unos cuartos, luego un noveno puesto... eso es lo más importante. Si hubiéramos acabado cuartos hubiera cambiado un poco, porque quería que todo el mundo entendiera que nuestra máxima motivación era mantenernos ahí, entre los mejores. Es lo que queremos en el club y no que sea un éxito esporádico», explicó Sito Alonso en la rueda de prensa tras el partido.

«Queremos seguir construyendo. Que el próximo año podamos estar aquí de nuevo, que consigamos el play off en las últimas jornadas que nos quedan de la ACB. Lo único que quiero conseguir es que el UCAM Murcia esté en todos los sitios importantes de todas las competiciones. Por eso estoy contento hoy, porque tenemos esta medalla y queremos estar en el play off», añadió el entrenador universitario.

El conjunto murciano apenas descansará tras su triunfo en Serbia, ya que apenas 48 horas, este miércoles a las 18.00 horas, recibirá en el Palacio de los Deportes al Casademot Zaragoza para recuperar su partido correspondiente a la jornada 31 de la Liga Endesa que el resto de equipos han disputado este fin de semana. «Va a ser importante que los aficionados nos den un impulso grande, porque vamos a estar tocados físicamente», aventuró el jefe del banquillo universitario, quien no sabe si podrá contar con Rodions Kurucs tras no poder disputar los últimos minutos del partido de ayer por una dolencia en su pie derecho después de una acción.

Sobre el partido, Sito Alonso señaló que le gustó mucho «cómo ha jugado Peristeri durante la temporada y cómo han vuelto al partido» para engancharse a un tramo final que acabó siendo muy igualado. «Durante 30 o 32 minutos pienso que dominamos muy bien el partido, defendimos de una manera excelente, parecida a la de la semifinal ante el Unicaja. Ni ellos ni el Peristeri anotaron un solo triple en la primera mitad y eso es algo realmente difícil», expresó el técnico del UCAM.

En esta misma línea, Sito Alonso también valoró el paso adelante del equipo griego. «Tratamos de mantener la calma, especialmente en los tiempos muertos, porque ante el Unicaja tuvimos problemas similares. Pienso que nuestros jugadores tuvieron una buena determinación en esta fase del partido. Para mí esta medalla es más importante por la experiencia que ganamos a la hora de resolver estos problemas que solo por ganar el partido», concluyó el entrenador universitario.