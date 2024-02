Los agricultores y transportistas quieren provocar el desabastecimiento

Las cadenas de supermercados y las grandes superficies serán el objetivo prioritario de los agricultores y los transportistas independientes, que este sábado retomarán sus movilizaciones en la Región, mientras que la Delegación del Gobierno prepara nuevos dispositivos para responder ante posibles bloqueos y el Gobierno central alerta de que responderá con mano dura. La pretensión de las Plataforma 6F que el pasado martes bloqueó la ciudad de Murcia y cortó el tráfico en la autovía de Cartagena hasta el miércoles a mediodía y de los transportistas que pretenden unirse mñana a las movilizaciones es cortar el suministro a los centros logísticos de las empresas de distribución para provocar el desabastecimiento.

Los piquetes ya intervinieron el miércoles por la noche en una plataforma logística de Valencia que abastece a los establecimientos de la Región, lo que provocó un retraso de varias horas en la llegada de los productos a las tiendas. El director general de la Asociación de Supermercados de la Región (Asumur), Javier Ruano, explicó que la actuación no impidió la distribución de suministros. «En vez de llegar a las 2.00 horas han llegado a las 4.00», señaló.

Mañana está prevista otra movilización en Cartagena e incluso existe cierto temor a que se produzca alguna interferencia en la Vuelta Ciclista a la Región, que discurrirá este sábado entre Alhama de Murcia y la capital de la Región a través de la comarca del Río Mula. No se descarta alguna protesta de los agricultores de estos municipios, que el pasado martes también llegaron con sus tractores hasta Murcia.

Las quejas de la Plataforma 6F que el pasado martes cortó los accesos a la capital están dirigidas en gran parte contra las exigencias burocráticas y las actuaciones ambientales que exige Bruselas, mientras que permite las importaciones de terceros países sin imponerles los mismos controles. Sin embargo, el campo está especialmente dolido ante la imposibilidad de conseguir unos precios que permitan cubrir los costes de producción.

Fuentes de la Plataforma han asegurado que, una vez que se sumen los transportistas a las movilizaciones, el objetivo de los piquetes serán los centros logísticos y las plataformas de las grandes cadenas de distribución con el objetivo de impedir el aprovisionamiento y dejar sin existencias a los supermercados.

El portavoz de la plataforma 6F en la Región, que encabezó las protestas de los agricultores los pasados martes y miércoles, Diego Conesa, ha avanzado que este viernes por la mañana el colectivo que representa se trasladará a «todas las delegaciones del Gobierno de España», incluida la de Murcia, para solicitar que «se legalice» su protesta del próximo sábado.

«Se nos ha tachado de ilegales y nosotros somos tan europeos como los franceses, tan dignos agricultores como los franceses, como los belgas, como los holandeses o los alemanes», indicó.

«Nosotros vamos de niños buenos y queremos seguir yendo de niños buenos: si mañana nos montan la de Dios y reparten palos, se acaban los niños buenos; si no reparten palos y podemos, como ciudadanos de bien defenderemos nuestro derecho a manifestarnos como han hecho franceses, alemanes, belgas, holandeses, con la diferencia de que nosotros no tenemos intención de romper nada», apostilló.

El líder de la plataforma 6F añadió que «si a nosotros no nos calientan, nosotros no vamos a calentar el tema: vamos a intentar que la ciudadanía sepa lo que nos pasa y vamos a hacer fuerza, molestar un ‘poquico’, pero nosotros no vamos a joder a la gente, al contrario: queremos que la gente tenga su comida y su soberanía alimentaria» garantizada», indicó. Conesa apuntó que «depende mucho de lo que pase» este viernes, porque «es una cosa de respeto mutuo».

Fuentes de la Delegación del Gobierno aseguraban ayer que todavía no ha llegado a recibir ninguna autorización para las convocatorias de este sábado.

La Delegación tiene previsto mantener los dispositivos integrados por la Guardia Civil la Policía Nacional y las policías locales que ya anunció el lunes por la noche, horas antes de que se iniciaran las tractoradas que cercaron las carreteras de acceso a Murcia y bloquearon el Puerto de la Cadena.

La presencia de fuerzas policiales en las carreteras ya estaba prevista con anterioridad, dado que este sábado saldrá la Vuelta Ciclista desde Alhama hasta la capital.

El Ministerio de Interior ha anunciado que actuará con mano dura en las protestas convocadas en toda España, que ya han dado lugar a casi 5.000 denuncias y a 2.725 identificados para sanción.

Por su parte, CC OO exige a las empresas que garanticen la seguridad de los profesionales del transporte ante los bloqueos.

Los transportistas decidirán el sábado si van al paro indefinido

La Plataforma de Defensa del Transporte de Mercancías que convocó la huelga de 2022 decidirá este sábado si se suma a las protestas de los agricultores y arranca el paro indefinido que anunció hace varios días, en el que participarían ambos colectivos. La representante de la organización en Alicante y Murcia, Rosa Santasfelicitas, ha precisado que los transportistas están convocados a las 17.00 horas en Madrid y ha avanzado que una vez tomada la decisión se darán a conocer las movilizaciones que tienen previsto desarrollar en la Región y en la capital de España.

Su pretensión es convocar «un paro nacional indefinido junto a la Plataforma 6F de Agricultores y Ganaderos, más aquellos movimientos y sectores que se sumen en los próximos días». El comunicado en el que se anunció la convocatoria dejaba claro que «el paro dará comienzo el próximo sábado día 10 de febrero desde el mismo momento que quede refrendado en Madrid por los transportistas, conductores y demás sectores participantes». «Hacemos un llamamiento a la sociedad civil para sumar su apoyo y participación por el futuro y la dignidad de todos», añade.

La plataforma convocante está constituida por transportistas autónomos e independientes. Esta organización consiguió hace dos años la adhesión de los profesionales que trabajan para las grandes compañías y de las pequeñas empresas que ponen sus camiones al servicio de los grupos logísticos o de otros sectores, como la construcción. La subida del precio del gasóleo que se produjo después de que Rusia invadiera Ucrania y se establecieran sanciones al petróleo y al gas ruso fue el detonante de la protesta que ahora se intenta repetir. La aplicación de unas tarifas que cubran los costes de los portes que realizan con sus propios camiones es la principal aspiración de este colectivo, que aporta la mayor parte de los camines destinados al transporte en la Región.

Las imágenes de la protesta de agricultores que ha colapsado el tráfico en Murcia / Juan Carlos Caval

Por otra parte, la patronal de los transportistas autónomos Fenadismer, que hace dos años llegó a sumarse a las protestas organizadas por la Plataforma de Defensa del Transporte que preside Manuel Hernández, ha hecho público un comunicado en el que indica que no secundará la huelga por acuerdo de la asamblea extraordinaria que ha celebrado este jueves.

Añade que «el bloqueo de la práctica totalidad de las autovías radiales de Madrid así como las que discurren por el Mediterráneo y las dos Castillas están impidiendo la normal circulación del transporte de mercancías por carretera, estimándose en más de 80.000 los camiones los que están viéndose afectados».

Fenadismer apela «a la responsabilidad de los agricultores españoles, ya que la paralización del transporte por carretera en España afecta asimismo gravemente a la actividad de sus propias explotaciones agrarias. Recuerda que «los actos coactivos llevados a cabo los agricultores franceses supuso la pérdida de miles de toneladas de productos hortofrutícolas que no pudieron llegar a su destino».

La patronal nacional a la que pertenece la Froet, la Confederación Nacional del Transporte (CNTC), ha mostrado su «respeto a las movilizaciones» previstas por los agricultores, aunque defiende que «deben ser compatibles con el derecho a trabajar de los transportistas, por lo que este derecho debe ser salvaguardado por el Estado». Añade que «así le ha sido transmitido al ministro de Transportes», Óscar Puente.