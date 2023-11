Su nombre es Lumi V., y desde que su hija pequeña (5 años) debutó con diabetes Mellitus tipo I en enero, le ha cambiado radicalmente la vida y no precisamente para bien.

A la angustia de que su pequeña comience con esta enfermedad crónica se le ha sumado que, en horario escolar, la niña no puede ser atendida correctamente. En su área de escolarización, la enfermera escolar (programa PACES) tiene a su cargo seis centros de infantil y primaria y tres centros de secundaria y no está presente todo el tiempo que la pequeña la puede necesitar. Lumi ha tenido que dejar su trabajo para atender a su hija en horario escolar; acude una vez al día al colegio en el que está escolarizada su hija para controlar sus niveles de azúcar en sangre.

«Necesitaría que la enfermera estuviera presente en el centro al menos durante las horas del almuerzo, para vigilar la salud de mi hija y poder actuar si es necesario», comenta Lumi, quién añade que «es muy complicado para mí tener que estar acudiendo al centro constantemente, desde que debutó la pequeña la vida de mi familia ha cambiado radicalmente y necesitaría más apoyo del colegio y de la Consejería de Educación, nos ponen pegas para que haga extraescolares, para que vaya a las excursiones... ni mi hija ni ningún otro niño o niña se merecen esta discriminación por el hecho de tener una enfermedad».

Padres y asociaciones, reclaman mayor apoyo y presencia de enfermeras escolares para niños con enfermedades crónicas en los colegios

«Este no es un caso aislado» destaca Silvia Serrano Ayala, gerente y directora de comunicación de Adirmu (Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes), «en nuestra asociación tenemos constancia de situaciones similares casi a diario; niños y niñas que no pueden quedarse a comedor, que no pueden realizar excursiones … es inhumano que un niño o niña se sienta diferente y excluido por tener diabetes». «Necesitamos una enfermera en cada centro educativo que vigile la salud de estos niños y niñas durante el horario escolar de forma profesional, esto no es labor ni de docentes ni de sus familias», señala la gerente de Adirmu, quien asegura que «la enfermera escolar es una figura absolutamente necesaria en los colegios».

Insuficientes enfermeras

Actualmente en la Región de Murcia hay unas cien enfermeras escolares del programa PACES para cubrir los más de quinientos centros educativos de la región (infantil, primaria, secundaria y educación especial). Enfermeras cuyo trabajo se enfoca principalmente a la educación para la salud, y que no cuentan con tiempo ni recursos suficientes para atender a diario a los menores escolarizados con enfermedades crónicas. En casos puntuales de niños y niñas con enfermedades muy graves, una enfermera escolar suele atenderlos de forma continuada.

Por otra parte, desde el Servicio Murciano de Salud se está implementado el programa Alerta Escolar, para que los padres de niños con este tipo de enfermedades (cardiopatías con riesgo de muerte súbita, diabetes mellitus tipo I, crisis epilépticas/convulsiones o peligro de anafilaxia grave (alergias que lleven prescripción de adrenalina)) avisen al centro de la situación de sus hijos y, tanto los profesores como los servicios de urgencia, dispongan de la información necesaria para una primera intervención.

Enfermedades crónicas

Este nuevo programa también nos permite hacernos una idea aproximada del gran número de casos de menores escolarizados con enfermedades crónicas que hay en la región. En el centro educativo de la hija de Lumi V. más de diez familias han presentado la ‘Alerta Escolar’. «Sólo para ofrecer a todos estos niños una atención adecuada sería necesario una presencia constante de la enfermera escolar en el centro», indica Lumi.

«Desde el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia valoramos positivamente toda actuación que se desarrolle desde el gobierno regional para mejorar los cuidados de los menores escolarizados, pero consideramos que resultaría mucho más eficiente contar con una enfermera escolar en cada centro que atendiera correctamente a los niños y niñas con enfermedades crónicas» asegura la presidenta del Colegio, Amelia Corominas.

El próximo viernes 24 de noviembre, el Colegio de Enfermería organiza junto con la Plataforma de Enfermería Escolar de la Región de Murcia la II Jornada de Enfermería Escolar de la Región de Murcia (Salón de actos Edificio Moneo 16.30 horas, inscripciones en enfermeriademurcia.org), en la que participarán enfermeras expertas en la materia a nivel nacional y regional, enfermeras escolares en activo y familias que sufren a diario la falta de enfermera escolar en los colegios de la región.

Colegio de Enfermería - Murcia

Web: https://enfermeriademurcia.org/

Dirección: C/ Cayuelas, 2 Entlo. 30009

Teléfono: 968 274 010

Mail: enfermeria@enfermeriademurcia.org

Horario de atención al público: Mañanas: 09:00h a 14:00h [L,M,X,J,V] | Tardes: 17:00h a 20:00h [L,M,X,J] | Viernes Tarde cerrado

Colegio de Enfermería - Cartagena

Dirección: : C/ Pintor Portela, 6 1º C - 30203

Teléfono: 968 274 010

Horario de atención al público: Mañanas: 09:00h a 14:00h. [L,M,X,J,V] | Tardes: Martes 17:00h a 20:00h (Martes)