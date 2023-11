El vicepresidente y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha solicitado al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, la convocatoria formal de una concentración institucional contra la Ley de Amnistía y el "golpe de Estado perpetrado por el Partido Socialista y los golpistas catalanes".

En su opinión, esta manifestación institucional servirá para mostrar que desde el Gobierno de la Región de Murcia se va a "plantear una resistencia unida y con toda la fuerza de las instituciones".

Hasta ahora, se han convocado diversas protestas contra las negociaciones del PSOE con independentistas. Vox, socio del Gobierno de coalición, ha acudido en dos ocasiones a dos de las que se han producido frente a la sede socialista de Murcia, en la calle Princesa. Fue el martes y este jueves. Esta última, según Delegación del Gobierno, no fue comunicada.

La parte mayoritaria del Ejecutivo, la del Partido Popular, prepara una gran concentración el próximo domingo a las 12 del mediodía en la plaza Cardenal Belluga de Murcia. Este jueves, el portavoz del Palacio de San Esteban afirmó que el Gobierno murciano estaría representado en esa protesta porque "casi todo, si no todo el Consejo de Gobierno" estaría presente.

Nuestra democracia vive hoy una amenaza absolutamente excepcional. Por eso he solicitado al presidente @LopezMirasF la convocatoria urgente de una protesta institucional contra el golpe de Sánchez a España.



No valen medias tintas. Lucharemos sin contemplación por nuestro Estado… — José Ángel Antelo🇪🇸 (@JA_Antelo) 10 de noviembre de 2023

Evidentemente, los miembros de Vox no van a acudir a la cita del PP, lo que ha movido al vicepresidente regional a pedir una manifestación institucional en la que puedan coexistir las dos almas del Gobierno. La formación de Santiago Abacal entiende que "no es el momento de los partidos, sino de las instituciones no golpistas, de las instituciones que sí defienden y quieren defender el Estado de Derecho y, por tanto, es el momento de que las instituciones en las que gobiernan Partido Popular y Vox convoquen a los españoles a salir a las calles pacíficamente a alzar la voz contra este ataque a la unidad de su patria".

"No valen medias tintas; vamos a actuar en los tribunales y a estar presentes en las calles, hombro con hombro junto con todos los españoles"

Mientras que el líder del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha firmado este viernes una solicitud para convocar una Conferencia de Presidentes dirigida al presidente en funciones del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, Antelo ha insistido en la "amenaza absolutamente excepcional" que vive la democracia en España por el capricho de un político "que quiere amnistiar a otros políticos para mantenerse en el poder".

"No valen medias tintas. Vamos a actuar en los tribunales. Vamos a estar presentes en las calles, hombro con hombro junto con todos los españoles, porque tenemos que parar el golpe de Sánchez", ha subrayado.

El vicepresidente del Ejecutivo murciano también ha acusado al Gobierno de la Nación de "criminalizar las movilizaciones pacíficas" de esta última semana y de "enfrentar a la Policía con su propio pueblo". En este sentido, Antelo ha reiterado su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: "Es nuestro derecho y nuestro deber defender la unidad nacional frente a un presidente que está instalado en La Moncloa de manera ilegal".