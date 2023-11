Alrededor de 300 personas —según agentes de la Policía Nacional— acudieron una noche más a la calle Princesa, donde se encuentra la sede del Partido Socialista murciano, para mostrar su rechazo a las negociaciones de Pedro Sánchez con los independentistas, justo el día en el que se conoció el acuerdo con Junts.

Vox sí se animó este jueves a ir a la concentración y los principales dirigentes del partido acudieron liderados por el vicepresidente del Ejecutivo murciano, José Ángel Antelo, aunque también llegaron concejales del Ayuntamiento de Murcia, como Luis Gestoso, y del consistorio cartagenero, como Diego Salinas. El consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, y el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez, también estuvieron presentes.

Buena parte de los asistentes, menos que el martes pasado, eran jóvenes, muchos de los cuales mantuvieron en todo momento una actitud desafiante con la prensa. "La Sexta y La Ser, perros del poder" o el ya clásico "prensa española, manipuladora" no dejaron de corearse.

Por supuesto, el PSOE y Pedro Sánchez fueron los objetivos principales de los manifestantes. Les llamaron "terroristas" e "hijo de puta", respectivamente, en innumerables ocasiones. El etarra Txapote también estuvo en la boca de muchos de ellos. Algunos amagaron, incluso, con prenderle fuego al edificio de los socialistas. "Esta sede la vamos a quemar", gritaron al unísono. Sin embargo, ninguno se acercó más de la cuenta a la decena de agentes apostados en la puerta. "No es una sede, es un puticlub", añadieron.

En esta ocasión, los manifestantes murcianos copiaron lo visto en días anteriores en Madrid y llegaron a señalar al rey Felipe VI, al que tildaron de "masón".

Entre las banderas rojigualdas, una gran cruz de Borgoña, enseña de los ejércitos del imperio español, también se agitaba de vez en cuando ante un público mayoritariamente masculino que no tardó en olvidarse de la amnistía y comenzar a criticar a la comunidad musulmana. Ya ocurrió el martes. "España cristiana y no musulmana", "fuera menas de nuestros barrios" o "ayudas sociales para los nacionales" fueron sus peticiones ante una sede en la que no había nadie por dentro.