"Que te vote Txapote" ya es un clásico en las protestas de la derecha y la de este martes no ha sido una excepción. Cientos de personas —cerca de mil, según agentes de la Policía Nacional— han acudido a la convocatoria apoyada por Vox frente a la sede socialista de Murcia, en la calle Princesa, para mostrar su rechazo a las negociaciones de Pedro Sánchez con los independentistas.

"España, una, y no cincuenta y una" y "España no se vende" han sido algunas de las frases más coreadas, pero no las únicas. Ni mucho menos.

Los gritos contra el jefe del Ejecutivo central han sido una constante. "Sánchez, traidor, eres un masón", "Sánchez, tiembla, España se despierta" o "no es un presidente, es un delincuente" han sido algunos de ellos. "Hijo de puta" tampoco ha faltado.

Representantes de Vox de todas las instituciones en lás que están presentes han acudido a esta convocatoria. Desde el vicepresidente del Gobierno regional, José Ángel Antelo, hasta el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, el portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez, o los ediles de los ayuntamientos de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina, entre otros.

El vicepresidente del Gobierno, José Ángel Antelo, acompañado de Diego Salinas y Luis Gestoso, líderes de Vox Cartagena y Murcia, han asistido este martes acompañando a cientos de murcianos para decir "no a la amnistía y no al golpe que pretende Sánchez". Antelo ha advertido que el presidente del Gobierno quiere "acabar con nuestra constitución y con la convivencia entre los españoles" y señala que "estamos cansados de ver cómo los traidores toman el poder desde la Moncloa". Por último, el vicepresidente ha invitado a todos los españoles "a que tomen las calles, las plazas y las sedes".

Un "ciudadano particular" que no ha querido identificarse ha leído un manifiesto en el que se ha advertido de las "graves consecuencias" que tendrá la amnistía, más allá de que se perdonen las conductas de los condenados del 'procés'. Asimismo, ha explicado que el Estado estaría reconociendo que hizo "algo ilegal". También se ha afeado a Sánchez sus polémicos cambios de opinión. "Afirmaba que la amnistía era innegociable", ha dicho.

Soflamas contra la prensa

Las centenares de personas allí congregadas, muchas de ellas jóvenes, también han gritado soflamas contra la prensa española, a la que han acusado de "manipuladora". Especialmente, se han dirigido contra La Sexta, y han 'invitado' a su periodista a marcharse. Incluso, han tirado un huevo a un redactor de esta cadena.

A "prisión" han querido mandar a Puigdemont y los manifestantes han aprovechado, de paso, para lanzar una advertencia a una de las comunidades de extranjeros más numerosa de la Región: "España, cristiana, nunca musulmana".

Ninguno de ellos ha podido llegar a la puerta del PSRM. Alrededor de veinte agentes de la Policía Nacional han controlado en todo momento la situación.