Centenares de personas han acudido por quinto día consecutivo a las inmediaciones de la sede de los socialistas en la calle Ferraz en protesta contra la ley de amnistía que negocian PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

La Policía Nacional ha desplegado un importante dispositivo alrededor de Ferraz (más de 160 agentes), de manera que los concentrados permanecen en los alrededores en la iglesia de la Inmaculada Corazón, a escasos 100 metros de la sede socialista, donde un amplio vallado impide el acceso a la calle.

Desde allí, los concentrados corean vivas a España con consignas como "No nos engañan Cataluña es España", "Esa lechera a la frontera", "Puigdemont a prisión", "España unida jamás será vencida" y "Sánchez muérete, policía únete", todo ello junto a una pancarta que reza "España no paga a traidores, amnistía no".

Entre los manifestantes, que ondean banderas de España, un grupo de gente mayor está hablando de que hay que rodear el congreso "como Podemos" mientras otros piden a "los jubilados que no tienen nada que hacer que vayan a manifestarse todos los días".

Por el momento, la concentración transcurre en un ambiente tranquilo y sin incidentes al grito unísono de "dimisión".

Precisamente, en la puerta de la iglesia, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha dicho que su partido defiende el derecho a que los españoles puedan manifestarse pacíficamente y ha sostenido que actos violentos y altercados "no cuentan ni con el respaldo ni con nuestro amparo".

Ha recordado Vox tomará acciones legales contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por la actuación de los antidisturbios contra los manifestantes que se congregaron ayer en Ferraz porque la ven "una trampa" del Gobierno en funciones para enfrentar a los españoles.

"Lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez sí es un ataque a la democracia y lo que están haciendo los españoles es ejercitar su derecho a protestar contra los graves ataques que estamos viviendo en estos momentos contra nuestra democracia, nuestra unidad y contra el orden constitucional", ha afirmado Millán.