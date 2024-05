Guardia Civil y Fiscalía investigan vertidos al Mar Menor de la depuradora de Torre Pacheco

La Guardia Civil tiene abierta una nueva investigación por los vertidos al Mar Menor. Y es la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), órgano central del Seprona, la que encabeza las pesquisas por las que políticos, técnicos y cargos de confianza están declarando desde comienzos de esta semana ante agentes de la Benemérita, que se han desplazado desde Madrid hasta la Región para la toma de declaraciones de una operación que tiene declarado el secreto de actuaciones. Una intervención que también sigue la Fiscalía de Medio Ambiente de la Región de Murcia.

El objeto de las actuaciones son los vertidos al Mar Menor desde la rambla de El Albujón procedentes de la depuradora de Torre Pacheco en episodios de fuertes lluvias. Entre los llamados a declarar por la Guardia Civil, está Pedro Simón, el director técnico de Esamur, la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia, dependiente del Gobierno regional.

"Nos llaman a declarar por los vertidos que se han venido produciendo cuando hay lluvias, porque caen en poco tiempo y hay un exceso muy importante en la red de alcantarillado. Nosotros tratamos todo lo que podemos, y lo que no, va a la rambla de El Albujón", explica Simón en declaraciones a La Opinión. Remarca que ellos no hacen vertidos, es que la depuradora no tiene capacidad, "ni tiene que tenerla", para asumir esas grandes aportaciones de agua.

También están llamados a declarar ante el Instituto Armando técnicos y responsables de ayuntamientos como la actual alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, o la exalcaldesa, Ana Belén Castejón. Fuentes de la alcaldía de la ciudad portuaria confirman que Arroyo fue llamada a declarar en una investigación de la Guardia Civil sobre posibles vertidos a la rambla de El Albujón procedente de depuradora del municipio de Torre Pacheco, aunque apuntan que el consistorio cartagenero no tiene ninguna responsabilidad sobre los vertidos de esa depuradora.

Arroyo recuerda que el TSJ de Murcia ya estableció en una sentencia del año pasado que el ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad sobre los vertidos de la EDAR de Torre Pacheco en la rambla de El Albujón porque ni la opera ni es de su propiedad. La única relación que el Ayuntamiento de Cartagena tiene con la Estación de Aguas Residuales de Torre Pacheco es la conexión que realizó la Dirección General del Agua con el saneamiento de La Puebla.

El tanque de tormentas

Simón asegura que esta situación no sucede desde la construcción del tanque de tormentas. Una infraestructura que costó 4 millones de euros y se inauguró hace algo más de un año. Este dique de contención en el caso de lluvias abundantes está separado en dos superficies que acumulan 66.000 metros cúbicos de agua sin tratar para que, cuando cesen esas lluvias, pueda ser tratada en el proceso habitual de la depuradora.

"En su día decidimos ayudar con un problema. El Ayuntamiento de Torre Pacheco tardó en darnos los terrenos y hubo que aumentar el presupuesto para su construcción por el aumento del nivel freático, pero todo lo hicimos para ayudar a resolver un problema. Desde que quedó construido no ha habido ni un vertido más. Bueno, sí hay vertidos, pero de agua limpísima que, como los regantes no la quieren por su alta conductividad (salinidad), se manda a la rambla de El Albujón", sentencia.

El director técnico de la entidad autonómica reconoce que les tiene preocupados que se diga que Esamur no ha hecho más porque ni era su competencia y, aun así, construyó un tanque de tormentas. Además, recuerda que ellos tienen autorizados puntos de alivio: "Si en una depuradora hay alivio no es que hagan cosas mal. Está dentro de la ley. La depuradora puede tener alivios y están establecidos en la ley".