La Junta de Portavoces no ha demorado los plazos y ha ordenado para el miércoles de la semana que viene el debate y votación de la propuesta de creación de la Comisión de Investigación sobre el incendio de Atalayas.

Es Podemos el partido proponente de esta iniciativa, que busca conocer las causas que originaron el fuego en dos discotecas de Murcia y que provocaron la muerte de trece personas el pasado 1 de octubre.

La portavoz de Podemos en la Cámara, María Marín, ha señalado que en el secretario del pleno del Ayuntamiento de Murcia "confirmó" en la última sesión que el Consistorio murciano "no tiene ninguna competencia para llevar a cabo una comisión de investigación ni para obligar a nadie a comparecer". Esa comisión, explicó, "nace muerta y es una tapadera".

Marín ha instado al PP y PSOE a apoyar su propuesta porque "no hay ninguna excusa" para que no se celebre esta comisión en la Asamblea, "que es donde están las competencias y donde podemos escuchar a todos los comparecientes que sean necesarios para que algo así no vuelva a suceder".