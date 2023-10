"La ideología del odio no tiene cabida en nuestra sociedad", afirman desde la asociación Amigos de Ritsona. Por eso, junto a Convivir sin racismo, Parem (Asociación de ayuda para las Personas Refugiadas y Migrantes en Murcia) y Murcia Acoge van a llevar a dos altos cargos de Vox en la Comunidad ante la Fiscalía, acusados de haber cometido un delito de odio por sus declaraciones tras la llegada de inmigrantes hasta las costas de Cartagena la semana pasada.

Por un lado, la denuncia va dirigida al presidente provincial de Vox y vicepresidente de la Comunidad, José Ángel Antelo, que el pasado viernes vinculó la llegada de personas en patera a la Región con una "infiltración yihadista" que "eleva el riesgo de atentados". Además, el también consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio acusó al Ejecutivo central de "complicidad con las mafias".

No se escapa de la denuncia el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, que dijo el pasado lunes que "la gente que viene de forma ilegal no lo hace a ganarse la vida aquí", ya que "no vienen a intentar buscar trabajo". Se trata, según dijo, "mafias". Además, afirmó que "ser humanitario no significa soltar ilegales por la calle".

Según sus palabras, quienes llegan no están buscando refugiarse por razón de religión u orientación sexual, sino "huyendo de sus países porque tienen problemas relacionados con la legalidad y la delincuencia".

Las asociaciones han adelantado ya la información, que será ampliada este viernes en una rueda de prensa convocada a las 10 de la mañana en la sede de CC OO.