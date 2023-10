El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció ayer que su Gobierno va a ampliar las ayudas al transporte escolar para beneficiar a las familias afectadas por la falta de rutas al comienzo del curso.

Lo anunció durante la primera sesión de control al Gobierno autonómico de la legislatura por parte del Legislativo y tras afirmar que siente las «molestias» ocasionadas a los padres y madres que tuvieron a sus hijos semanas sin el servicio de autobús que les traslade a sus respectivos centros educativos. Además, echó un capote al consejero del ramo, Víctor Marín, explicando que, «día y noche», Víctor Marín y «todo su equipo han estado trabajando para solventarlo», mientras que el Partido Socialista se alegraba de las «incomodidades de muchas familias e intentaban hacerlo una cuestión política».

Fuentes gubernamentales consultadas por esta Redacción informaron ayer de que la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo va a habilitar una convocatoria extraordinaria de ayudas al transporte escolar dirigida a todas aquellas familias que se han visto afectadas por las incidencias.

En este sentido, adelantan que se va a trabajar en colaboración con los centros escolares para establecer el censo de familias y a partir de ahí se abrirá la convocatoria de cara a final del trimestre. No hay una cantidad a priori asignada, ya que el objetivo es atender todas las peticiones justificadas y es necesario tener el censo total, afirman.

La oposición ataca

El líder del PSOE de la Región dedicó su pregunta durante la sesión de control al Gobierno a los problemas con el transporte escolar, que considera «caótico y vergonzoso». José Vélez le echó en cara que se fuera «de mitin a Madrid y de manifestación a Barcelona sin importarle lo más mínimo que más de 6.000 alumnos estuvieran sin transporte escolar durante un mes, que cientos de ellos no hayan podido iniciar el curso en sus centros educativos por la falta de aulas, que más de 2.200 den clases en 75 barracones convertidos en aulas improvisadas, que miles de familias vulnerables no puedan disfrutar de una beca de comedor para sus hijos o que decenas de alumnos de Educación Especial sigan aún sin transporte».

«Deje de buscar culpables en Madrid, Cataluña y País Vasco. Cese al consejero de Educación. No sufra. No padezca. España no se rompe y la Constitución se cumple», le espetó Vélez.

El presidente regional le ofreció otros datos del inicio del curso, positivos, para contrarrestar la imagen ofrecida por la oposición, como que se ha empezado con 4.500 plazas para niños de 2 años, la reducción de la ratio de 25 a 22 en Infantil, la gratuidad de los libros de texto hasta 4º de ESO, la apertura de doce nuevos comedores, la mayor oferta de FP o el incremento de la plantilla de profesores, que disfrutarán de la implantación de la jornada laboral de 35 horas. «Decir medias verdades también es mentir», señaló.

Podemos también dedicó su pregunta a la vuelta al cole. En su intervención, la portavoz morada, María Marín, dio las gracias con ironía a Miras por su labor «para que no se rompa España», aunque le informó de que «en su ausencia, la Región de Murcia también se está rompiendo; en concreto, es nuestro sistema de educación pública lo que se cae a trozos».

A continuación, la diputada también hizo un repaso de algunas de las situaciones que considera más graves que se han vivido en este inicio de curso: 6.000 familias sin transporte escolar, barracones sin instalar o becas de comedor congeladas han sido algunas de ellas. Se trata de realidades que, según ella, el presidente de la Comunidad desconoce, pues «entregado como está totalmente a la salvación de España, no ha podido reunirse con ningún AMPA ni con ningún equipo directivo en el último mes».

Fernando López Miras aprovechó su turno de réplica para acusarles de querer «adoctrinar» a los menores, «metiendo la mano en ideologías». «Quieren igualar a todos por abajo», subrayó.

El Gobierno recurrirá la amnistía ante el Tribunal Constitucional

López Miras señaló también que su Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional la Ley de Amnistía que el Partido Socialista está negociando con los partidos independentistas catalanes a cambio de su apoyo en la investidura de Pedro Sánchez.

Lo hará «al minuto siguiente de ser aprobadaz, dijo, contestando a una pregunta de su compañero de bancada Joaquín Segado.

El jefe del Ejecutivo murciano instó a la Asamblea a que haga lo mismo, ya que «el privilegio de unos pocos no puede ser el castigo de la mayoría». Según él, «el problema no es que los independentistas exijan, sino que Sánchez está dispuesto a dárselo todo» y acusó a todo el PSOE de estar dispuesto a «entregarse al chantaje».

«Tras la sucesión de indultos y rebajas de penas a los malversadores del ‘procés’, tenemos que poner un pie en la pared para impedir el borrado de los delitos y las penas, resaltó Miras, que aseguró que su Gobierno «no se va a quedar quieto» y va a defender «donde sea necesario que los ciudadanos de la Región sean tratados en igualdad al resto de españoles».

En plenas negociaciones por la investidura de Sánchez, Miras lamentó que «si nada ni nadie lo remedia», el candidato socialista «será presidente y todos seremos víctimas». Por la parte que le toca a la Región, explicó que los murcianos estarán «condenados a una discriminación continuada», en referencia a «la reforma de financiación, que será guardada en un cajón», el agua «que no nos llega» y las infraestructuras «que no tenemos».

Por su parte, Segado denunció durante su pregunta a Miras el «aplauso vergonzoso» del PSOE regional hacia «unos políticos que amnistían a otros» porque «necesitan sus votos para mantenerse en el sillón». El portavoz lamentó que el PSOE, para justificar la amnistía, «habla de convivencia, pero es pura y dura conveniencia». Además, añadió que es «una medida perpetrada para beneficiar a los propios políticos que la están impulsando».

Piden a Vox que se una a la «lucha» por la financiación

El portavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez, quiso conocer las medidas del Gobierno regional «para mejorar el bolsillo de los murcianos» y pidió resolver el «problema histórico» de competitividad, con una deuda que debe contenerse recortando gastos y un déficit público con el que hay que acabar. Miras dijo que todas las comunidades uniprovinciales están financiadas por encima de la media «salvo Murcia, la última» en ese terreno, lo que «impregna» la competitividad, tras lo que pidió a Vox que se una en «una lucha conjunta» para lograr que se reforme ese sistema «injusto».