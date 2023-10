El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno regional, que su Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional la Ley de Amnistía que el PSOE está negociando con los partidos independentistas catalanes a cambio del apoyo en su investidura.

Lo hará "al minuto siguiente de ser aprobada", dijo, contestando a una pregunta de su compañero de bancada, el portavoz del PP en la Cámara autonómica, Joaquín Segado, sobre la desigualdad entre los murcianos en cuestión de infraestructuras y financiación con respecto a otras comunidades.

El jefe del Ejecutivo instó a la Asamblea a que también recurra la futura medida ante el alto tribunal, ya que "el privilegio de unos pocos no puede ser el castigo de la mayoría". Según él, "el problema no es que los independentistas exijan, sino que Sánchez está dispuesto a dárselo todo" y ha acusado a todo el PSOE de estar dispuesto a "entregarse al chantaje".

"Tras la sucesión de indultos y rebajas de penas a los malversadores del 'procés', tenemos que poner un pie en la pared para impedir el borrado de los delitos y las penas, resaltó Miras, que aseguró que su Gobierno "no se va a quedar quieto" y va a defender "donde sea necesario que los ciudadanos de la Región de Murcia sean tratados en igualdad al resto de españoles".

En plenas negociaciones por la investidura de Sánchez, Miras lamentó que "si nada ni nadie lo remedia", el secretario general de los socialistas "será presidente y todos seremos víctimas". Por la parte que le toca a la Región, explicó que los murcianos estarán "condenados a una discriminación continuada" durante los cuatro años de investidura, en referencia a "la reforma de financiación, que será guardada en un cajón", el agua "que no nos llega" y las infraestructuras "que no tenemos".

Además, denunció la "injusticia" que supone la condonación de la deuda en Cataluña para el resto de territorios, siendo la Región de Murcia la comunidad peor financiada. El mandatario murciano recordó que no actualizar el sistema de reparto de los fondos del Estado "nos perjudica claramente, ya que dejamos de recibir al año una media de 430 millones de euros, y la cifra llega a 1.475 millones si nos comparamos con Cantabria, la comunidad mejor financiada".

Educación

También adelantó durante su respuesta al portavoz del PSOE en el Hemiciclo, José Vélez, que ampliará las ayudas al transporte escolar para beneficiar a las familias afectadas por la falta de rutas al comienzo del curso.

El líder del PSOE le recriminó el "caótico y vergonzoso" inicio de las clases de los centros educativos, mencionándole problemas como los barracones, la falta de becas comedor y de transporte escolar para las familias, en especial, de educación especial. También hizo hincapié en la tasa de abandono escolar, que crece con respecto al año anterior, y a la menor tasa de escolarización en la Región si comparamos con el resto de España.

"Deje de buscar culpables en Madrid, Cataluña y País Vasco. Cese al consejero de Educación. No sufra. No padezca. España no se rompe y la Constitución se cumple", le espetó Vélez.

El presidente regional le replicó que "se alegraba de cuantas más familias veía sin transporte escolar"y le ofreció otros datos del inicio del curso escolar, positivos, como que se ha empezado con 4.500 plazas para niños de 2 años, la reducción de la ratio de 25 a 22 en Infantil, la gratuidad de los libros de texto hasta 4º de ESO, la apertura de doce nuevos comedores, la mayor oferta de FP de la historia o el incremento de la plantilla de profesores en más de 1.100 docentes más, que disfrutarán de la implantación de la jornada laboral de 35 horas, entre otros. "Decir medias verdades también es mentir", señaló.

Podemos también dedicó su pregunta a la vuelta al cole. En su intervención, la portavoz morada, María Marín, dio las gracias a Miras por su labor "para que no se rompa España" y propuso con sarcasmo distinguirlo "con la medalla al patriota del mes". No obstante, le informó de que "en su ausencia, la Región de Murcia también se está rompiendo; en concreto, es nuestro sistema de educación pública lo que se cae a trozos".

A continuación, la diputada también hizo un repaso de algunas de las situaciones que considera más graves que se han vivido en este inicio de curso: 6.000 familias sin transporte escolar, barracones sin instalar o becas de comedor congeladas han sido algunas de ellas. Se trata de realidades que, según ella, el presidente de la Comunidad desconoce, pues "entregado como está totalmente a la salvación de España, no ha podido reunirse con ningún AMPA ni con ningún equipo directivo en el último mes".

López Miras se reafirmó en el trabajo llevado a cabo por el consejero de Educación, Víctor Marín. Y aprovechó para acusarles de querer "adoctrinar" a los menores, "metiendo la mano en ideologías". "Quieren igualar a todos por abajo", subrayó.