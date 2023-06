“La tormenta perfecta”. Así calificaba este miércoles el decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, la sucesión de huelgas de distintos profesionales de la Justicia. Tras el paro de los secretarios judiciales, que ya dejó una herida en juzgados y tribunales, más sangrante aún en la Región, llegaron otros colectivos.

“Todo el mundo sabía que, tras los letrados de la Administración de Justicia, iban a seguir los jueces y los funcionarios”, subrayó Martínez-Escribano, que adelantó que habrá “movilizaciones y concentraciones”.

“Entre 4.200 y 4.500 asuntos, diligencias, se han suspendido en el último mes. Esto lleva consigo la práctica paralización de la Administración de Justicia”, remarcó. En su opinión, “la Justicia parece ser que no le interesa a nadie”. “¿Ustedes imaginan lo que sería una Administración de Justicia con los medios de Hacienda?”, se preguntó.

“Llevamos sin facturar prácticamente seis meses: si no hay juicios, si no se señalan plazos de contestación, no cobramos”, hizo hincapié, al tiempo que exigió “un pacto para la Justicia, en el que intervengamos todos: los que están en los despachos y los que estamos día a día poniendo nuestro granito de arena”.

El decano consideró que “el Ministerio de Justicia parece que es inoperante”, dado que “no aporta ninguna solución” a un problema que “está permitiendo”.

“La huelga es un derecho constitucional, pero está colisionando con el derecho a la tutela judicial del ciudadano”, manifestó, al tiempo que pidió que “cualquier huelga, respete los derechos de los demás”. Tanto la huelga de los secretarios judiciales como esta “carece de sensibilidad social”, tiene claro Martínez-Escribano.

Auguró “el aluvión del procedimientos” que van a empezar a llegar cuando acabe este paro. Y citó otros problemas añadidos de su profesión, como los que sufren desde hace años los abogados del Turno de Oficio.

Exigen que se avise “a las partes y a los profesionales intervinientes, con 24 horas de antelación mínima, de cada uno de los actos y comparecencias que se vayan a suspender. Los perjuicios de hacer acudir a las sedes judiciales a peritos, testigos, partes y a los profesionales de la abogacía, para que se encuentren día tras día con la suspensión de vistas y actos procesales son incalculables y absolutamente injustificados”.

“Si un derecho de huelga legítimo no tiene ningún tipo de consecuencias para el que lo ejerce, creo que lo estamos haciendo mal”, sentenció el decano, que exigió conocer cómo se está controlando la huelga de funcionarios. Y es que, afirmó, él mismo y sus colegas se han visto en la tesitura de llegar a los juzgados y encontrar ahí a empleados públicos, en sus puestos de trabajo, pero que han precisado que no saben si en un rato estarán o no de huelga.

Por eso se preguntó si es posible parar una hora y otra no e insistió en saber si estos huelguistas están cobrando su sueldo por entero o cómo se les controla lo que están haciendo. “No digo que no se esté controlando”, puntualizó, “digo que quiero conocerlo”.