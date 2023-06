«Toda la vida hemos asumido funciones de los jueces y los secretarios judiciales y nadie pone solución al respecto. No es que trabajemos más: es que hacemos su trabajo día y noche. Y lo digo aquí, lo digo en misa y lo digo en el Juzgado de Guardia, donde haga falta». Así se expresaba este miércoles el responsable de Justicia de UGT Región de Murcia, Federico Moret, en conversación con este periódico.

Preguntado por las declaraciones del decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, que pidió un control de las jornadas de huelga de los empleados públicos, Moret apuntó que «cuando dicen que no cumplimos el horario, de las funciones no hablan». «Si yo no cumplo, ¿por qué el Ministerio, el juez o el secretario judicial no ponen cartas en el asunto?», se preguntó el sindicalista.

En este sentido, subrayó que «quien atiende al abogado y al procurador que entra cada mañana al juzgado es un funcionario el 99% de las veces». «¿Cuándo viene el juez o viene el secretario? Cuando se trata de un político relevante o de alguien de una multinacional».

En su opinión, «no tiene por qué menospreciarse» a ningún ciudadano y «a uno se llame Ramón Cortés Cortés se le tiene que atender con las mismas garantías que al dueño de El Pozo. Y eso se lo puedo decir a Pedro Sánhez que se ponga por delante».

«Yo llevo 33 años (de profesión) y he estado tomando declaración solo en el juzgado y la fiscal no ha venido porque ha dicho que está con sus hijos», aseveró.

No pararán la huelga

Volviendo al Colegio de Abogados, Moret remarcó que «ellos, cuando llegan al juzgado no exigen que este delante el juez ni el secretario, porque no va a estar». A este respecto, sentenció que «yo nunca he visto a un abogado exigiendo que esté delante el señor juez en una declaración. Jamás, nunca».

En cuanto a que los funcionarios asumen el trabajo de jueces, el sindicalista afirma que lo llevan haciendo años «por deformación profesional» y que desempeñan «un trabajo que no nos corresponde». «¿Eso de qué nos ha servido? A que ahora, cuando no queremos hacerlo, nos encontramos con estas cosas», destacó.

«Si los letrados de la Administración de Justicia no están en huelga y dicen que hacen el 90% de las funciones, ¿por qué se nota el paro?», se cuestiona.

Va más allá y denuncia que, debido al teletrabajo, muchos jueces y fiscales están «en sus casas». «Ahora la comunicación con el funcionario se está haciendo a través del WhatsApp», lamenta.

Por si cabía duda, el sindicalista reiteró que no tienen pensado desconvocar la huelga.