Sólo la quinta parte del secano de la Región tiene seguro contra sequías

Murcia está entre las comunidades que menor porcentaje tiene de área asegurada para la sequía en el caso de la producción cerealista. Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid, junto con la Región, son las autonomías que están por debajo de un tercio de los cultivos con seguro. El dato aumenta hasta el 37,6% si se tiene en cuenta a todos los cultivos herbáceos de secano (maíz, girasol, legumbres o cebada, entre otros).

La uva es la producción más asegurada contra las sequías, teniendo el 45% de la superficie con una póliza. Las cifras se desploman en el caso del almendro (frutos secos), que de 80.300 hectáreas cultivadas sólo están cubiertas un 6,5%. Para el olivar, el porcentaje es insignificante: un 0,2%, es decir, 35 hectáreas de 17.344.

Según el último informe de Agroseguro, esta entidad constata que el periodo de recurrencia o repetición de las sequías se ha reducido en los últimos años: mientras que en décadas anteriores estaba entre siete y diez años (1995, 2005, 2012), en la actual el plazo es mucho menor (2017, 2019, 2022, 2023), con un episodio bastante continuo los dos últimos años.

Hay que recordar que hasta ahora la sequía ha acabado con 70.000 hectáreas de secano, mayormente en las comarcas del Altiplano y el Noroeste; mientras que para la ganadería la falta de precipitaciones ha reducido la cabaña ganadera de ovino y caprino en 50.000 animales.

El informe de la UPA sostiene que «la envergadura y dimensión del problema exige que los tres niveles de la Administración (Comisión Europea, Gobierno central y autonómicos) se alineen para proponer soluciones y presupuesto. Es necesario -advierte la organización agraria- que la administración comunitaria permita el uso de los fondos comunitarios no gastados en los Planes de Desarrollo Rural (PDR) y que se pueda utilizar los fondos de crisis para atender esta situación».

UPA pide una revisión del seguro por pérdida de pastos y del olivar y almendros, con un porcentaje de cobertura muy bajo en toda España. «Su baja contratación demuestra la falta de interés del sector por esta solución actuarial». El caso de la ganadería extensiva es también muy precario, el seguro de sequía en pastos tan solo tiene 1,5 millones de animales cubiertos, un 7% del censo. En la Región, sólo 1.750 animales se han llegado a asegurar ante la falta de pastos, que corresponden únicamente a dos productores.

La organización pide un tratamiento extraordinario de los resultados de la cosecha de 2022 en «los cálculos de las bases de datos de rendimientos máximos asegurables y cálculos de prima».

La CHS aprieta a los municipios para que aprueben sus planes de emergencia

La Confederación Hidrográfica del Segura ha demandado a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes ubicados en la cuenca, entre ellos los de la Región de Murcia, que redacten y aprueben los planes de emergencia ante la sequía. Estos documentos deben recoger las medidas que se deben activar en caso de emergencia por falta de recursos para el consumo humano: subir tarifas para no hacer un uso abusivo del agua, cortes de suministro, no regar los jardines o imponer sanciones por un uso irresponsable. En este sentido, de los 25 ayuntamientos y entidades de la demarcación que están afectados, sólo consta que cuatro lo tengan ya aprobado y adaptado al Plan Especial de Sequía vigente (Alcantarilla, Torre Pacheco y Torrevieja, así como la Mancomunidad de los Canales del Taibilla). Por otro lado, otros 15 municipios si bien tienen ese plan de emergencia redactado e informado, aún no consta su aprobación en pleno municipal. Entre estos municipios se encontrarían los de Águilas, Alhama de Murcia, Cartagena, Cieza, Jumilla, Lorca, Murcia, San Javier, Las Torres de Cotillas y Yecla.