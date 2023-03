El tema era otro, pero la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, aprovechó su tiempo en la tribuna este miércoles para reproducir los audios del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, apoyando a su predecesor, Pedro Antonio Sánchez, cuando estaba siendo acorralado por casos de corrupción en 2017. Esta fue la razón por la que acabó dimitiendo y uno de esos asuntos, el caso Auditorio, le ha llevado a ser condenado a tres años de prisión por la Audiencia Provincial de Murcia.

La dirigente morada puso el audio en el que se oye a López Miras poniendo como ejemplo de "honradez, juventud, transparencia y regeneración" a Pedro Antonio Sánchez, dentro de la campaña #YoConPedroAntonio en la que tantos políticos populares participaron por entonces.

Ni tres segundos habían transcurrido desde que Marín le dio al 'play' cuando el vicepresidente de la Asamblea Regional, Miguel Ángel Miralles, la interrumpió por "saltarse las normas de la casa", indicando que no constaría en acta. "Esto no se puede hacer, no lo permite el reglamento", indicó el también diputado del Partido Popular.

La portavoz morada optó entonces por reproducir con su propia voz las palabras de López Miras: "He llorado todo lo que tenía que llorar y ahora hay que transformar esas lágrimas en fortaleza. Me voy a dejar el alma y la piel por reparar esta injusticia".

Señaló que se trata de la primera vez en la historia en la que un presidente de la Región de Murcia es condenado por delitos de corrupción, aunque recordó que "aún tiene que pasar por el banquillo Ramón Luis Valcárcel, quien también debe responder de graves delitos". La diputada morada rechazó la "estrategia del Partido Popular" de culpar de su mala gestión económica a la falta de financiación autonómica, que era la moción que se estaba debatiendo, cuando la responsabilidad corresponde, consideran desde Podemos, a "los pufos y la corrupción del PP".

Podemos pidió ayer al líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que creara una gestora en el PP regional.