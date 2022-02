La oposición aprovecha en la Región la "guerra sucia" del PP

Tras varios meses de tensiones más o menos discretas, el pasado jueves emergieron las hostilidades entre Isabel Díaz Ayuso y la dirección nacional del PP, que afronta la mayor crisis interna de su historia. La presidenta madrileña acusó a Pablo Casado de espiarla y de atribuirle un caso de corrupción sin una sola prueba y el presidente del PP, a través del secretario general, Teodoro García Egea, reaccionó anunciando un expediente informativo que finalmente ha decidido cerrar tras dar por buenas las pruebas y la documentación presentada por Ayuso.

Sin embargo, la guerra interna está lejos de terminar y salpica a todos los barones populares y les obliga a posicionarse; la mayoría (a excepción del presidente murciano López Miras) ha optado por deslizar a la prensa la necesidad de que se convoque cuanto antes un congreso extraordinario, donde valorar si el control del partido debe cambiar de manos por la pésima gestión de este asunto, o si puede reconducirse la situación con un hipotético cese del político ciezano García Egea.

Mientras tanto, el silencio impera en la calle González Adalid, la sede popular en la Región , donde se repite que la postura del presidente, en la que no toma partido por nadie, no ha variado, es decir, sigue convencido de la honorabilidad de Díaz Ayuso y también cree que la actuación de la dirección nacional ha sido correcta y adecuada. El PP regional no quiso tampoco desvelar ayer si apoya la postura que han tomado la mayoría de los barones que han pedido que se convoque lo antes posible la Junta Directiva Nacional para celebrar un congreso nacional extraordinario.

Mientras tanto, la oposición política en la Región no desaprovechó ayer la ocasión de cargar contra los populares. Ciudadanos, que ayer celebró un encuentro regional en Molina de Segura, se mostró especialmente duro. Al partido liberal no le sorprende en absoluto «esta guerra sucia» entre dirigentes del Partido Popular. «La arrogancia, el amedrentamiento, los detectives, las tácticas mafiosas, el abuso de contratos menores, la opacidad y todas estas cosas que estamos oyendo y viendo estos días, desafortunadamente, ya las hemos sufrido en la Región de Murcia, donde el PP consiguió retorcer la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas», señalaron.

«Nos sentimos profundamente avergonzados como españoles, porque hoy la noticia sea que hay políticos del PP que al parecer espían a otros compañeros de su propio partido, y más aún cuando en este bochornoso circo participan políticos del PP vinculados a la Región de Murcia», sostuvieron desde Cs en clara referencia a Teodoro García Egea. «Si en el PP no saben ni poner orden en su casa, ¿cómo nos vamos a fiar de ellos para algo?», insistieron.

En el marco del XVIII Congreso de las Juventudes Socialistas de la Región de Murcia, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Francisco Lucas, apuntó que el «vergonzoso espectáculo» que está dando el PP «no es política». Los socialistas aprovecharon para exhibir unidad en su acto «frente a un PP dividido».