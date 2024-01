Un estudio realizado por investigadores del grupo Materiales Avanzados para la Producción y Almacenamiento de Energía de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) muestra que se pueden evitar hasta 1377 toneladas/año de fertilizantes nitratos y se puede reducir el uso de agua hasta 27 Hm3/año, integrando módulos solares con tecnología fotovoltaica en zonas agrícolas del Mar Menor.

La investigación propone una metodología que integra tecnología de sistemas de información geográfica junto con cálculos de potencia fotovoltaica y datos oficiales sobre riego y necesidades de fertilización y producción de diferentes cultivos lo que permite cuantificar las implicaciones ambientales del uso de sistemas fotovoltaicos convencionales montados en suelo, agrovoltaicos, flotantes e integrados en invernaderos.

Se trata de una tecnología que ya se emplea con éxito en Italia, Japón o Alemania y ahora empieza a aplicarse también en la Región. El estudio ‘Photovoltaic technology as a tool for ecosystem recovery: A case study for the Mar Menor coastal lagoon’, que acaba de publicarse en la revista internacional Applied Energy, propone un enfoque hacia la generación distribuida, con pequeños o medianos sistemas fotovoltaicos, manteniendo siempre un uso prioritario de la tierra dedicada a cultivos.

Esta práctica de doble uso de suelo, que compatibiliza actividades agrícolas con generación de energía renovable, tiene especial interés, según los investigadores, ya que proporciona un buen equilibrio entre dos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aparentemente en conflicto: Hambre Cero (ODS 2) y Energía Asequible y Limpia (ODS 6).

El estudio lo han realizado los investigadores del departamento de Física Aplicada y Tecnología Naval, Carlos Toledo Arias y Adela Ramos Escudero; Lucía Serrano Luján, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos e investigadora visitante en la UPCT y Antonio Urbina Yéregui , del departamento de Electrónica, Tecnología de Computadores y Proyectos.