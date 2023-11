El sindicato CCOO ha criticado la oferta de 48 puestos de trabajo de Navantia al considerar que las plazas ofertadas no se corresponden con las prioridades del modelo de negocio de la compañía. En un comunicado, el sindicato indica que la dirección del astillero le convocó a una presentación de vacantes externas para cubrir las necesidades de recursos de producción, para «única y exclusivamente», el Negocio de Submarinos. Lamenta además que «todos los requisitos, plazas y necesidades ya estaban escritos de forma inamovible, sin posibilidad de establecer un criterio consensuado con la parte social, tal y como se ha procedido en las anteriores incorporaciones». De hecho, desde CCOO indican que, «dentro de esas 48 plazas que nos impone la dirección, se podría discutir si realmente son las prioridades reales del negocio, puesto que las bolsas de tiempo por tiempo están disparadas y el índice de subcontratación supera la plantilla propia».

Así, no comparten «de ninguna manera» la propuesta, ya que «tiene que ser justo lo contrario». «Navantia tiene que ser una empresa tractora de empleo estable y de calidad, con las suficientes capacidades propias para poder construir nuestro producto y dar servicio a nuestra Armada», afirman.

«Entendemos que hay que profundizar entre las necesidades y las prioridades», sostienen. Y es que, afirman, «la carga/capacidad no está compensada en el Astillero, como se demuestra fácilmente con el exceso de horas acumulado después de estos últimos años». «Tras casi un año solicitando los recursos necesarios, la dirección no ha entendido cual es la reivindicación de los trabajadores», lamentan, mostrándose en contra de la no participación de la parte social en la toma de decisiones que tienen que ver con la plantilla.