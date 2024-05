La Ciudad Deportiva ¿otra metida del Gobierno local?

La cosa no salió bien antaño e incluso dio lugar al caso de corrupción más grave que se ha producido en Murcia con un alcalde sentado en el banquillo de los acusados, que salió absuelto, pero que le apeó de la política dando paso al actual mandatario, José Ballesta, que como hiciera su predecesor del PP, también parece haberse aliado con el Real Murcia y con los que comandan ese club que no logra salir del pozo.

Ballesta ya tiene como referencia el caso Umbra, que mutiló la carrera política de Miguel Ángel Cámara por el convenio de Nueva Condomina, para andarse con pies de plomo en ese nuevo proyecto que quieren desarrollar los pimentoneros, que no es otro que levantar una ciudad deportiva, una iniciativa planteada por el Ayuntamiento hace décadas y que no ha logrado llegar a buen puerto (los terrenos junto al Olimpic Club serían los planteados).

De hecho, el primer concejal popular del Ayuntamiento, Miguel Cascales, retirado también de la política, hizo sus pinitos para intentar llevar a puerto ese sueño de tener una ciudad para el deporte. Incluso, en el convenio Nueva Condomina, que fue judicializado procesando al fallecido Jesús Samper (dueño en aquella época del Real Murcia), Desarrollos Nueva Condomina se comprometió a poner en marcha entre otras instalaciones un campo de golf, una ciudad deportiva, un centro de medicina del deporte, un centro de empresas y una residencia para deportistas que, oh sorpresa, nunca se llegaron a construir.

El drama de todo aquel fiasco es que ni siquiera, al parecer, se pidieron los avales suficientes para poder ejecutar las obras el Ayuntamiento de Murcia de manera subsidiaria, dando a entender que cuando se trata de personas que manejan equipos de fútbol no se aplican las mismas garantías que se exigen a otros empresarios que no tienen nada que ver con el mundo del balompié. Todo ha quedado en el limbo y no se sabe si la concejalía de Urbanismo ha llevado finalmente a los tribunales a la sociedad incumplidora que hace casi dos lustros estaba en concurso de acreedores. Los populares no han dado explicaciones sobre el particular que lleva coleando casi dos décadas.

En la actualidad, los responsables del club grana le han vendido al Ayuntamiento de Murcia su ciudad de deporte y, en estos momentos, nada ha clarificado el Gobierno local más allá de decir que en las próximas semanas habrá importantes novedades, que podría ser el compromiso de cesión de terrenos para que los mandatarios del club grana levanten su ciudad deportiva con varios campos de entrenamiento futboleros. Un críptico mensaje que da pie a las especulaciones: ¿pagará el Real Murcia los terrenos o será una cesión gratuita? ¿Qué beneficios sacará el municipio y sus residentes y los clubes que no son de fútbol y los deportistas que no le dan al balón?

Y la pregunta más importante: si antaño no se cumplió el convenio de Nueva Condomina que llevaba implícita la ciudad deportiva y más instalaciones, ¿habrá que creer ahora que se cumplirá el nuevo acuerdo que se firme? El Ayuntamiento puede caer en una trampa y volver a quedar en un sueño la ciudad deportiva para la que el Consejo Superior de Deportes se comprometió con el anterior alcalde, José Antonio Serrano, a aportar dinero si también lo hacían el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma.

En ese momento, la instalación planteada costaba 49 millones de euros, una cantidad que se antoja utópica para una economía precaria tanto de la Administración local como de la Comunidad. En el caso del Ayuntamiento, las cuentas de la concejalía de Deportes no han dado ni para pagar las subvenciones comprometidas a los clubes y al deporte base, a los que ha propinado un hachazo de medio millón de euros. Sería muy osado en este contexto ceder gratis a una entidad privada unos terrenos en los que, por lo que se sabe, solo serían utilizados para los entrenamientos del Real Murcia. Todo será desvelado en unos días. Por nadie pase.

