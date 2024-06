Murcia, ciudad de agujeros, estatuas y flores

Los agujeros campan a sus anchas en el municipio de Murcia No hay barrio que se precie en la ciudad o en las pedanías que no tenga algún boquete en sus calles y en las zonas asfaltadas o con zahorra. Por no hablar de los que jalonan los carriles bici, que ponen en peligro a ciclistas y a los usuarios de los VMP (Vehículos de Movilidad Personal). Más de uno se ha visto sorprendido por ellos y ha tenido que ir haciendo eses, cual yincana, para no caerse y tener que visitar al dentista (eso si uno cae de morros) o al traumatólogo.

Sin embargo, y sin quitarle importancia a estas oquedades, no parece que sean los agujeros más peligrosos por los que deba preocuparse el Ayuntamiento de Murcia y, por ende, el Gobierno local. Los más peligrosos son los de las cuentas municipales que ya van por 147 millones en este ejercicio (el de 2023 se cerró con un déficit superior de 90 millones que se ha visto acrecentado en lo que va de ejercicio), un dineral si se tiene en cuenta que el presupuesto para todo el año de la capital de la Región apenas supera los 500 millones.

Como se suele decir, si fuera una empresa estaría al borde de ser intervenida o en vías de decretar la bancarrota. O camino al concurso de acreedores. La elevada cantidad de déficit, que se ha visto desbocado por distintas circunstancias, según quien haga la valoración, obligará al Ayuntamiento, si no es capaz de corregirlo en lo que queda de año (será un trabajo titánico) a meter la tijera en los gastos y a hacer recortes en distintos programas. Una medida que ya ha sido puesta encima de la mesa por la Intervención General del Ayuntamiento, que es la bestia negra del Gobierno local con duras advertencias cada vez que hace un informe.

Por tanto, no es especular. Es el camino que se deberá recorrer si se sigue la senda del déficit. Se podrían recortar programas de distintos servicios, como los de Juventud y Servicios Sociales, y meter de nuevo mano a las nóminas de los funcionarios municipales, a los que se les debe un buen puñado de euros desde hace meses.

También podrían revisarse las competencias impropias que presta el Ayuntamiento de Murcia que deberían ser prestadas, sobre todo, por la Comunidad Autónoma. Se calcula que esa falta de apoyo por parte del Gobierno regional le cuesta a las arcas municipales unos 50 millones, una nada despreciable cantidad que permitiría hacer una gran cantidad de inversiones como sacar del olvido el yacimiento de San Esteban o pegarle un empujón a las Fortalezas del Rey Lobo. Por no hablar de la mejora del transporte público.

Si el agujero de la Hacienda local sigue en ascenso, los hombres de negro del Ministerio de Hacienda podrían darse una vuelta por estos lares, unos profesionales al que los que el Gobierno local teme más que la Intervención municipal (no sería la primera vez que el Ayuntamiento tendría que hacer un plan de saneamiento).

La tónica de balances negativos se ha impuesto en la capital de la Región desde hace unos cuantos años, pero no hay que preocuparse. El Ayuntamiento gastará 1,2 millones en estatuas por el 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad y unos 2,6 millones para flores de temporada de cara a Navidad, Semana Santa y Feria de Septiembre convirtiendo a Murcia en una ciudad de agujeros, estatuas y flores. Que nadie se rasgue las vestiduras. Podría ser peor, y al Gobierno local le podría haber dado por la pirotecnia. Por nadie pase.

