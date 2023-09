El concejal socialista Pedro Contreras denuncia que el polígono industrial de Los Camachos está completamente abandonado por el Gobierno de Noelia Arroyo a pesar de que juega un papel fundamental en el desarrollo económico e industrial de la comarca y en el Corredor Mediterráneo.

Contreras recuerda que no se han llevado a cabo las obras de remodelación de la antigua sede de Conténtpolis, que deberían haber finalizado este verano, ni la puesta en marcha del Centro de Formación de la Federación Regional de Empresas del Metal (FREMM).

En el presupuesto de 2021 había una partida de 222.000 euros para la remodelación del antiguo edificio de Conténtpolis, que acogerá la sede de la Asociación de Empresarios del Polígono de Los Camachos, tras más de diez años abandonado.

"Los empresarios siguen en una nave prefabricada en la que apenas tienen espacio para una oficina y se ven obligados a pedir prestadas salas a las empresas de la zona cada vez que quiren reunirse. Esto no es lógico, cuando las obras se adjudicaron el año pasado y deberían haber finalizado. Sin embargo, están paralizadas y no sabemos qué ha hecho el Gobierno al respecto. Generan problemas y no dan soluciones", precisa Contreras.

Centro de formación

Tampoco se ha puesto en marcha el Centro de Formación de la Federación Regional de Empresas del Metal en el polígono, tras negociaciones infructuosas con el Gobierno del Partido Popular, a pesar de que este centro contribuiría a la formación especializada de trabajadores y desempleados.

"Los Camachos es una suma de fiascos del Gobierno de Arroyo, que no es capaz de hacer nada bien en este espacio. La paciencia de empresarios y trabajadores se está agotando porque ellos sí han apostado por este nuevo polígono industrial pero se sienten abandonados a su suerte", explica el edil socialista.