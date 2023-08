MC Cartagena ha acusado este lunes al Gobierno municipal de la alcaldesa Noelia Arroyo de obstruir la transparencia y el acceso a la información de los grupos municipales, ya que pidió "con tiempo" tener acceso a los expedientes de los planes de seguridad, de cara a la temporada de conciertos, y no se lo facilitan.

Para el concejal de MC, Juan José López Escolar, "esto no es nada nuevo, ya que el informe del Defensor del Pueblo del año 2022 señalaba al Ayuntamiento de Cartagena como 'Administración no colaboradora', algo que no nos sorprende".

López Escolar hace hincapié en que "al comienzo de la temporada de festivales se pidieron los planes de seguridad de los mismos, para garantizar la organización y la seguridad de los asistentes". Y añade que "sin embargo, no nos dejan hacer nuestro trabajo de fiscalización y control al Gobierno local, ya que acumulamos más de un mes de retraso en la vista de ese expediente para comprobar que todo está en orden, y siguen sin darnos acceso".

Quejas en el concierto de Niña Pastori

El concejal cartagenerista finaliza indicando que "fruto de todo esto, en el concierto de Niña Pastori que se celebró el pasado viernes en el auditorio del Parque Torres, dentro de las denominadas 'Noches de sal', recibimos numerosas quejas por el aforo del mismo, donde se acumulaban decenas de personas sentadas en las escaleras y de pie por los laterales, algo que compromete la seguridad y evidencia la falta de previsión, cuestión que no debió pasar desapercibida, ya que a ese concierto acudió la propia alcaldesa y varios concejales del Gobierno local".