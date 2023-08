La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia que una vez que se ha declarado en ruina el acuartelamiento de Cartagena ha comenzado lentamente el desalojo de las viviendas y se realizan gestiones para el traslado de las unidades ubicadas en su interior.

Desde la Asociación han lamentado que se haya iniciado el traslado “sin soluciones de vivienda para muchas familias”. Afirman que, en principio, la Dirección General de la Guardia Civil ha aceptado la petición de la AUGC de contratar una empresa única que realice la mudanza de los afectados y de las dependencias oficiales de modo centralizado y ordenado, siendo gestionado y abonado directamente por la propia Dirección General.

Dicha propuesta se realizó en base a las dificultades que encontraban los afectados para encontrar una empresa de mudanzas en agosto y el coste de las mismas. “Al parecer la empresa está fechando los traslados para antes de finales de agosto, por lo que se rumorea que ésta sería la fecha tope para realizarlas”, indican desde la asociación. “Esperamos que el plazo sea suficiente, pero si no lo fuera, que se tenga la sensibilidad necesaria para abordar los problemas de los afectados de modo individual”, argumentan.

La siguiente dificultad a la que se enfrentan los afectados es encontrar una vivienda para alquilar, señalan fuentes de la AUGC. En este sentido, el Ayuntamiento de Cartagena activó la Oficina de la Vivienda, “con menor resultado del esperado”. Y es que, hasta el momento han sido ofrecidas sobre unos 20 inmuebles con un coste medio del alquiler de 800 euros, cantidades difíciles de asumir por las familias. Así, desde la asociación se vuelve a solicitar “el esfuerzo por parte de las administraciones en encontrar viviendas asumibles para los afectados o en su caso ayudas temporales para hacer frente a los altos alquileres”.

Traslado de dependencias oficiales

Fuentes de la AUGC añaden que también existen dificultades en el traslado de las dependencias oficiales que de momento siguen ubicadas en su lugar habitual. En principio, unidades pequeñas como Seprona o Intervención de Armas, no tendrán problema en su traslado, pero las unidades grandes como Seguridad Ciudadana y Tráfico “requieren la adecuación del colegio Arévalo y el Parque de Seguridad respectivamente, ya que no se han iniciado las obras de acondicionamiento”. “Esperamos que se aceleren dichas obras y las dependencias se desalojen al mismo tiempo que las viviendas, ya que no sería lógico desalojar éstas ultimas y que los guardias civiles continúen trabajando en el acuartelamiento, máxime cuando se pretende una demolición inmediata”, indican.