La vivienda: el talón de Aquiles de López Miras

Estupendos titulares llenan diariamente todos los medios de comunicación. Palabras que se transcriben de discursos que llegan a presentar cuatro, cinco o hasta seis veces la misma medida, medidas que nunca llegan. Estamos acostumbrados a buenos eslóganes del Gobierno regional que perpetúan los problemas.

¿En qué ha mejorado la vida de la ciudadanía de la Región de Murcia en los 8 años que lleva gobernando López Miras? ¿Y en los 30 años que lleva gobernando el Partido Popular? Ellos han encontrado la táctica, sobre todo, cuando en el Gobierno de España gobierna el PSOE: «Todo lo malo viene de Madrid, y aquí, arengo los instintos más viscerales. Me encarno como el adalid de un falso regionalismo».

El ejemplo más visible del fracaso de las políticas del PP es que han situado a la Región de Murcia a la cola de España en todos los indicadores de progreso y calidad de vida. Hoy podemos decir que, a este fracaso, se le suma la vivienda. Son innumerables las ayudas que el Gobierno regional no gestiona y tiene paralizadas, de muchos temas. Pero lo que más me llama la atención es que de vivienda, no esté funcionando ni una sola.

Empezamos por el Aval Joven, seguimos por las ayudas al alquiler generalistas, la construcción de vivienda pública, el fomento de compra de vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes o las ayudas a la compra de VPOs. Sumando todas estas ayudas, para una población de 18 a 40 años que roza las 400.000 personas en la Región, no se ha llegado ni a 1.000 beneficiarios. ¿Acaso las familias que viven en la Región tienen dinero en abundancia? ¿O somos la Región con mayor poder adquisitivo? Está claro que no.

El 98 % de los fondos que tiene la Dirección General de Vivienda de la comunidad autónoma son del Gobierno de España. Sin el dinero que manda Pedro Sánchez a la Región, el Gobierno regional no podría invertir ni un euro en esta materia. Ni en ayudas, ni en políticas públicas. Todo viene o de fondos del Gobierno de España o de Fondos de la Unión Europea.

La medida que más impacto ha tenido en la Región es el Bono al Alquiler Joven. Medida impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y que ha tenido más de 1.800 solicitantes en nuestra comunidad. Aunque tenemos que ver como después de 2 años, López Miras solo ha ingresado el dinero al 4 % de los beneficiarios. De 17,6 millones de euros que mandó a la Región para esta medida, López Miras solo ha ingresado en las cuentas de los beneficiarios 810.000 euros.

Y, ¿por qué ninguna de las medidas llega a la gente ni en fondo ni en forma? El Partido Popular, a cuyos dirigentes no se les pone la cara roja cuando echan mentiras más grandes que una catedral, nos cuenta una milonga de que es por la burocracia. Pero la realidad es que cuando ellos diseñan ayudas al alquiler que vienen de fondos del Plan Estatal de Vivienda y que llaman ‘Ayudas al Alquiler para Jóvenes’, de 168 que han aprobado, 168 están sin abonar.

Y ambas ayudas, por lioso que suene, el Bono al Alquiler, que está diseñada y financiada por el Gobierno de España, y las Ayudas al Alquiler, que están diseñadas por el Gobierno regional y financiadas por el Gobierno de España, tienen exactamente los mismos requisitos y están todas sin pagar.

Entonces, si ponen los mismos requisitos y las ayudas no llegan, la burocracia es una excusa barata. La clave está en el modelo de Región que tiene el Partido Popular, en un sectarismo que asfixia a sus propios votantes pero que ya están empezando a despertar. A López Miras le da rabia que una política del Gobierno de Pedro Sánchez enseñe las costuras de los 30 años de gobiernos del PP y por eso, prefieren devolver los fondos.

Esta semana, desde el PSOE de la Región de Murcia, hemos impulsado una moción para que se pague de manera inmediata el Bono al Alquiler para jóvenes que se independizaron contando con él y que, tras dos años, no lo han recibido, pero también para que con los 9 millones no comprometidos que les quedan, saquen una nueva convocatoria para toda la gente que se ha quedado fuera por la nefasta gestión del Gobierno de López Miras y su tardanza. La vivienda va a ser el talón de Aquiles de este gobierno clasista. Sin embargo, el PP y Vox han votado en contra, demostrando que no les preocupa el problema que tienen los ciudadanos y ciudadanas para costear una vivienda.