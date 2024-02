Lucas, ¿alcaldable por el PSOE para Murcia?

Parecía que iba a haber lío, pero finalmente el aparato ha triunfado y se ha salido con la suya. Solo hay un candidato para cubrir la plaza dejada por José Antonio Serrano, exalcalde socialista, como secretario local del PSOE de la capital. Su sustituto, con el plácet de Princesa, será Francisco Lucas, un hombre expedáneo de El Raal, que acapara en este momento varios cargos importantes, entre ellos, el de diputado nacional y presidente de la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Muchos cargos para un solo hombre al que aún no se le ha visto la capa de Superman y que tendrá que hacer malabares para estar en todos los sitios y cumplir con todos los compromisos de sus responsabilidades. Él asegura que lo podrá hacer, pero conociendo a la parroquia socialista es de prever que más de uno intentará socavarle los cimientos y moverle la silla.

De él dependerá rodearse de personas válidas que le hagan el trabajo de campo en el municipio de Murcia, con las pedanías revolucionadas y pidiendo ser escuchadas ante la nefasta política socialista y el varapalo de perder la alcaldía, lo que ha sumido a la militancia socialista en una especie de depresión melancólica agravada por la mayoría absoluta de los populares en la capital, que se empeñan a cada momento en señalar los fiascos de la breve era socialista al frente del Ayuntamiento.

No parece que nadie en este momento esté por discutirle a Lucas su posición de dominio en el municipio pese a los movimientos que hubo la semana pasada antes de que el partido anunciara oficialmente la candidatura de Lucas. Parte de las agrupaciones, algunas con nombres propios muy significados, y las más díscolas bajaron los brazos. Todo quedó en ‘un quiero y no puedo’ y la sorpresa no se produjo.

Lo que sí se aprecia en todos esos movimientos es que hay una procelosa corriente que pudiera animarse si las cosas no salen como Lucas proyecta: dar protagonismo a las pedanías, pensar en sus necesidades, comprenderlas y estructurar un proyecto de futuro con el tándem que formará con el expodemita Ginés Ruiz Maciá ‘Gino’, elegido portavoz del PSOE en el consistorio murciano tras la marcha de Enrique Lorca (la segunda dimisión en el grupo municipal en menos de tres meses). Un arduo trabajo al que hay que dedicarle mucho esfuerzo más allá de fines de semana y algún día laborable. Las voces críticas de momento se han callado por la omertá que parece haber impuesto Princesa, pero el runrún en privado es de queja ante los nefastos resultados electorales de los socialistas municipales que siendo gobierno y teniendo al fichaje estrella perdieron un concejal. Aún esperan un análisis y una explicación sobre lo que ha ocurrido.

Está por ver si el próximo secretario general del municipio de Murcia lo hará en los órganos preceptivos cuando coja la batuta o correrá un tupido velo. Una vez solventado quién será el director de orquesta de la gigantesca agrupación de la capital, aparece en el horizonte la siguiente interrogación. Quién será el candidato del PSOE a la alcaldía de Murcia tras la bicefalia que se instaurará en la capital, una estructura que los socialistas ya tiene testada (lo han hecho en varias ocasiones).

Los dos candidatos con más opciones, aplicando la lógica son Lucas y Gino, pero las matemáticas y la razón a veces son esquivas. Cada uno tiene sus seguidores y dependerá del trabajo que desarrolle cada uno el que la balanza caiga de un lado o de otro. A no ser que el aparato del partido ya haya decidido que sea el secretario general de los socialistas murcianos, una opción nada descabellada si se tiene en cuenta la cantidad de cargos que acumula el diputado nacional.

Lo que está claro es la necesidad de hacer un proyecto socialista a medio largo plazo que vuelva a trabajar el músculo que el PSOE dice tener en el municipio de Murcia. De ello depende no solo la alcaldía capitalina, sino los resultados a cosechar en el ámbito regional. Un dato: los que mandan en Princesa parece que culparon de la pérdida de votos a nivel regional a los munícipes. Por nadie pase.