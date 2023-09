Las playas se van vaciando

Comienza septiembre. Poco a poco, los pueblos del Mar Menor se van vaciando de veraneantes y ya comienzan a notarse cambios sustanciales, entre ellos, la posibilidad de aparcar tu coche sin necesidad de dejarlo en un solar lleno de porquería o de subir dos ruedas a una acera impidiendo el paso del personal. Dicen que septiembre es el mejor mes para estar en estas playas, y quizás sea cierto, porque una gran sensación de serenidad te va envolviendo sin que te des cuenta. En cualquier caso y a pesar de los pesares, este año el agua ha permanecido transparente todo el verano, y han recogido restos de algas en las orillas a diario, así que tampoco hemos tenido malos olores. Ojalá esta preciosa laguna se llegue a recuperar del todo, aunque han dicho los que saben que si se produce una Dana fuerte podría haber anoxia de nuevo.

Poco sociable. Una vecina del pueblo que vive aquí todo el año le dice a otra, en el paseo marítimo: ‘Qué ganas tenía ya de que la gente empezara a irse y nos quedáramos aquí los de siempre’.

Es peligroso. Se ha publicado que 6 de cada 10 accidentes de las carreteras se producen por despistes de los conductores, fundamentalmente debidos a los teléfonos móviles. No me extraña nada este dato. He visto ciclistas, motoristas, patinetistas (ya sé que esta palabra no existe, pero existirá, ya lo verán), etc. subidos a sus máquinas con una mano en el manillar y la otra con el móvil que miran mientras conducen. En cuanto a los conductores de coches, ustedes observen por donde vayan, se asombrarán de ver la cantidad de ellos que van con el móvil delante de la nariz y una sola mano en el volante.

Carne al sol. Lo bueno de las revistas del corazón en verano es que ves a mucha gente conocida enseñando las magras. En invierno van más tapados. Y están todos de vacaciones, descansando, aunque algunos no se sabe de qué descansan.

Bromeando. Una mujer muy lista, hablando de esto con mucho cachondeo (por cierto, el cachondeo con lo de los policías a caballo ha sido total, no solo a nivel local, sino regional y pueden comprobarlo en las redes) me dice: ‘Mira, son cuatro, como Los Cuatro jinetes del Apocalipsis’. También leo en Twitter que los caballos alquilados pueden costar unos 100.000 euros al año, pero yo no me lo creo.

Apuesta. Me apuesto con ustedes una cerveza con tapa a que la nueva EBAU no se pone nunca en marcha tal y como está. ¿A que la cambian en algo o en todo? ¿O a que se muere de vieja sin usarla? Al tiempo.

Cine. He vuelto a ver la película Ad Astra y la he encontrado de más calidad que la primera vez. De estas del espacio las hay mejores, entre otras muchas, Interestelar, Gravity o, por supuesto, 2001, Una odisea del espacio, pero esta tiene su interés. Lo que más le sobra es la voz en off que se pone muy pesada. También he vuelto a ver El club de la lucha y sigue siendo una película interesante y muy, muy bestia.

Ofensa pública. ¿Cómo le sentaría a Feijóo que la presidenta Díaz Ayuso lo llamara ‘bisoño’ desde un micrófono delante de todo el mundo? Si yo fuera presidente de ese partido esa mujer se iba a acordar de mí en sus memorias, jolines que si se acordaba. Es que sencillamente lo dejó en ridículo.