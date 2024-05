El Ayuntamiento de Murcia rebajará el nivel de partículas para activar el protocolo de contaminación

El Ayuntamiento de Murcia ya tiene perfilado el borrador para actualizar el protocolo de medidas para mejorar la calidad del aire en el municipio de Murcia, que se llevará próximamente a la Junta de Gobierno. Según fuentes municipales, atendiendo al mandato del Pleno Municipal, la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente ha trabajado en los últimos meses en esta revisión del protocolo, que databa de 2018 y se encontraba totalmente desfasado. El borrador ya ha sido revisado por los distintos servicios municipales, que han realizado sugerencias y aportaciones al mismo.

Desde el Ayuntamiento explican que el objetivo de esta actualización del protocolo es "mejorar y ampliar modelos para paliar los efectos de los episodios de contaminación atmosférica y conseguir un medio ambiente más limpio y saludable". Además, establece medidas cuando se superen los niveles de partículas PM2,5, ya que en el documento en vigor solo recoge las PM10. Según ha podido saber esta Redacción, otra de las novedades del nuevo protocolo es que utilizará los modelos predictivos de la AEMET, de manera que se podrán establecer las medidas correctoras antes de que se llegue el episodio de contaminación. El protocolo actual sólo recoge actuaciones a posteriori, una vez que se ha comprobado la superación de los niveles. Aunque de momento no se ha especificado en qué medida, también se van a endurecer los límites máximos permitidos y se van a ajustar a los valores de las últimas actualizaciones de las directivas y normativas europeas. Actualmente el límite maximo para las PM 10 está fijado en los 50 microgramos por metro cúbico de aire (µg/m3), mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya que la media diaria no debe superar los 45 microgramos/m3 de PM10 y los 15 microgramos/m3 de media anual. De las PM 2,5 (para las que Murcia no ha establecido un límite) la media diaria no debe superar, según la OMS, los 15 microgramos/m3 y la anual los 5 microgramos/m3.

Estación medida del aire en Ronda Sur / Juan Carlos Caval

Además, se hacía necesario revisar este documento, ya que Murcia cuenta con una nueva estación medidora de la calidad del aire en Ronda Sur, que se suma a las existentes en San Basilio y Alcantarilla.

En los últimos años, recuerdan fuentes municipales, el Ayuntamiento de Murcia viene desarrollando medidas con el propósito de mejorar la calidad del aire para la población desde la entrada en vigor de las primeras normativas de regulación del ambiente atmosférico. Entre las medidas llevadas a cabo durante los últimos años por el Consistorio, están la plantación de arbolado, la peatonalización de espacios como Alfonso X El Sabio, la ejecución de carriles bici, la instalación de nuevos sensores de contaminación atmosférica, la implantación de parking disuasorios, la gestión sostenible de residuos agrícolas o la estrategia de fomento del vehículo eléctrico, entre otras.

El PSOE remite su propia propuesta modificación

Precisamente este mismo martes, el Grupo Socialista en el Consistorio había convocado una rueda de prensa para anunciar que, "ante la inacción del Ejecutivo popular", iba a remitir a la Concejalía de Medio Ambiente un paquete de propuestas de modificación para actualizar el protocolo. Además de lo que ya incluye el borrador del Gobierno (inclusión de las PM2.5 y de modelos predictivos, rebaja de los valores límite), los socialistas proponen una "reconfiguración de las zonas geográficas del municipio" donde aplicar las medidas correctoras. "El protocolo de 2018 hace una división que ha demostrado que no es operativa, y en ese año ni siquiera existía la nueva estación medidora de Ronda Sur", ha indicado el portavoz del Grupo Socialista, Ginés Ruiz Maciá. Además, los socialistas también creen necesaria que se realice un diagrama que orden los flujos de información y actuación. Según Ruiz Maciá, "en este Ayuntamiento tenemos que saber quién tiene que hacer qué en cada momento; no puede ser que cuando llega un episodio de contaminación haya descoordinación entre servicios".

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, este martes en rueda de prensa / PSOE

Los sistemas de información y alerta también deben revisarse para los socialistas, que consideran que la información que se ha ofrecido hasta ahora la población "no es clara, ni detallada, ni puntual". En este sentido, el Grupo Socialista quiere que el servicio de informática municipal elabore un sistema automático de avisos por medio de plataformas de mensajería telefónica (Whatsapp, Telegram y similares). "No puede ser que ante un episodio grave de contaminación, el Ayuntamiento se limite a publicar un tuit sin detallar las medidas asociaciadas al nivel de alerta", lamenta el portavoz socialista, que además ha pedido que se haga una gestión seria de la redes sociales. "En la pasada Navidad pudimos ver que con episodios de alerta con nivel máximo, se publicaba un mensaje de advertencia entre 25 mensajes llamándote a realizar actividades al aire libre".

Otro punto clave para el PSOE murciano es la "prohibición total de las quemas agrícolas durante los episodios de contaminación" o cuando haya previsión de lo que habrá. "Y por supuesto, un control efectivo de esas medidas; el papel lo aguanta todo, pero si no pones a nadie a vigilar el cumplimiento de esa prohibición no estás haciendo nada", señala Ruiz Maciá.

Además, pide que se redacte un plan específico de gestión de la movilidad vinculante, algo que estaba previsto en el protocolo de 2018 y nunca se hizo. Ese plan es el que debería, previo análisis de los servicios técnicos, concretar los cambios de sentido o las restricciones en la circulación.