La semana pasada, durante la inauguración del último tramo de la autovía A-33 que une Yecla con la localidad albaceteña de Caudete Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, anunciaba que las obras para el soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad de Lorca serían adjudicadas a lo largo del mes de enero. A este respecto, cabe recordar que el tramo urbano de Lorca es el más retrasado de todo el trayecto entre Murcia y Almería, lo que hace difícil que se cumplan los planes del Gobierno central, que pretende tener acabada la conexión ferroviaria entre ambas provincias para 2026.

En este sentido Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, indicaba a LA OPINIÓN que el Ayuntamiento no ha recibido ninguna noticia al respecto de la posible adjudicación de las obras del soterramiento. "Vamos realizando un seguimiento a los hitos de la obra a través de la plataforma de contratación del Estado, pero la comunicación es nula", denuncia el primer edil. "Confío en que se cumplan los plazos, pero sobre todo sigo insistiendo en la solicitud, o bien al ministro o bien a los máximos responsables de Adif para que podamos mantener una reunión con ellos con el objetivo de ver en qué condiciones va a llegar la alta velocidad, cómo se va a producir el soterramiento y sobre todo qué uso vamos a poder darle a los espacios que en superficie se liberan como consecuencia del soterramiento para poder hacer una planificación desde el Ayuntamiento", especifica el Gil Jódar. Según fuentes municipales, se ha solicitado hasta en seis ocasiones una reunión los responsables del proyecto sin obtener respuesta.

"No consigo entender esa reticencia o esas dificultades para reunirse. En mi primera etapa de alcalde mantuve varias reuniones en el Ministerio de Fomento y con responsables de Adif, cuando ya se planteaba el proyecto que presentó luego Íñigo de la Serna, y no entiendo ahora estas dificultades", destaca el alcalde. "Hay un blindaje por parte de los cargos del Gobierno de España dependientes del PSOE… No entiendo cuál es el problema. La colaboración entre instituciones debería mantenerse siempre y bajo cualquier circunstancia", abunda el primer edil.

Los trenes podrían volver en 2026

En principio, se espera que a finales de 2026 estén concluidas las obras y vuelvan los trenes a Lorca, una información que Diego José Mateos, portavoz de los socialistas lorquinos daba por cierta y sobre la que se mostraba muy satisfecho. A este respecto el alcalde de Lorca señala que "no somos tan optimistas. A lo mejor él maneja información que nosotros no tenemos, pero en cualquier caso yo abogo pro que lleguen cuanto antes. Si van a llegar en 2026, bienvenidos sean, pero los veo unos plazos un poco apretados".

De hecho, al respecto de la afirmación del ministro Puente, Mateos afirmaba: "va a marcar un antes y un después para Lorca y para nuestro futuro", y recordaba que "es el proyecto más caro que se va a ejecutar en la historia de Lorca". Asimismo, Mateos indicaba que "antes de Semana Santa podrían comenzar los primeros trabajos", y expresaba su compromiso con los vecinos de las zonas aledañas a las obras: "lucharemos para que durante la ejecución del proyecto se produzcan las menos molestias posibles".

En cuanto a los terrenos que se generarán tras el soterramiento, Mateos indicaba que su propuesta es la creación de un gran eje verde peatonal. "No obstante, pedimos que en la mesa del ferrocarril se planteen todas las alternativas y se abra un proceso participativo para estudiar las propuestas que existan dentro de las posibilidades que hay. En cualquier caso, recuperaría el espacio para los vecinos, para que se pueda cruzar la ciudad de una punta a la otra sin problema ninguno", detallaba.