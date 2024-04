Sin fecha para el traslado de la Oficina de Turismo de Lorca al Palacio de Guevara

Hace poco más de dos meses la Ciudad del Sol vivía uno de los momentos más relevantes a nivel cultural de los últimos años con la apertura, en su totalidad, del Palacio de Guevara. Sometido durante los últimos años a un profundo proceso de restauración y musealización, la conocida como 'Casa de las Columnas' sorprendía a propios y extraños, que agotaban en tiempo récord los pases gratuitos para visitarla.

No obstante, la apertura del inmueble no podría realizarse en su totalidad, restando aún el espacio destinado en la planta baja para la vuelta de la Oficina de Turismo. El bajo, con acceso independiente desde la calle Lope Gisbert, alberga desde hace meses diversos elementos y materiales de construcción, pero aún no se ha podido habilitar como Oficina de Turismo. De hecho, las pretensiones municipales eran que sirviera también como espacio para la recepción de visitantes al palacio, que en la actualidad son atendidos en el patio porticado.

Puerta de la futura Oficina de Turismo, cerrada a cal y canto. / Daniel Navarro

Según fuentes municipales consultadas por esta Redacción, se espera que el traslado se pueda efectuar en las próximas semanas, aunque sin fecha concreta aún, debido a la ausencia de la autorización pertinente por parte de la Comunidad Autónoma. Mientras tanto, el servicio de atención a turistas se sigue prestando en uno de los bajos del carrerón de la antigua Colegiata de San Patricio, algo que se mantendrá una vez se efectúe la vuelta al inmueble de Lope Gisbert.