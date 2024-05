Las gestas del UCAM, mejor lejos de Murcia

Valladolid 1994, Tenerife 1998, Pozuelo de Alarcón 2003, Zaragoza 2006 y 2009, y Madrid 20212. En todos esos años y ciudades, el UCAM Murcia ha logrado gestas como permanencias agónicas o ascensos. En todas esas fechas hay un denominador común: fueron lejos del Palacio de los Deportes. Hoy, en Valencia (20:45 horas, Movistar Deportes), el equipo de Sito Alonso quiere añadir otro momento histórico. En esta ocasión no es por seguir en la ACB o llegar a ella. En esta ocasión es por algo mucho más grande, por alcanzar por primera vez las semifinales por el título.

Mientras que el resto de eliminatorias de cuartos de final se han resuelto en tres partidos, la que enfrenta al UCAM Murcia y al Valencia Basket llega al último y definitivo. Ambos equipos han triunfado hasta el momento fuera. Solo en un 23,2% de las ocasiones en las que se ha llegado a este punto, el equipo visitante ha logrado el pase a semifinales, donde ya espera tranquilamente un Unicaja Málaga que derrotó en dos encuentros al Baxi Manresa. En el resto, el 76,8% de las veces (33 de 43 eliminatorias), el ganador fue el equipo de casa.

El UCAM Murcia ha roto muchas estadísticas este curso y ha marcado unos cuantos hitos en su historia. Y ajhora quiere romper otra. Pese al cansancio y no poder contar con dos pívots, Marko Todorovic y Simon Birgander, nadie puede dar por muertos a los jugadores de Sito Alonso pese a la derrota el miércoles en el Palacio de los Deportes. Si algo ha demostrado esta plantilla ha sido que tiene hambre y es rebelde. Y esa presión que sí sintió en el choque en Murcia, puede trasladarse de bando hoy. Porque no es lo mismo para el UCAM caer en cuartos de final dando batalla, que para el Valencia, un equipo que ha disputado la Euroliga esta campaña.

Haciendo un repaso a las enfermerías de ambos clubes, de sobra son conocidas las bajas de Todorovic y Birgander en el UCAM. El resto están todos a disposición de Sito Alonso, algunos con más dolores que otros, pero todos listos para afrontar el choque de hoy: «El jugador que ahora tenga una queja física para mí no está preparado para ir a la Fonteta. La mente está por encima del físico», dijo ayer el entrenador arengando a sus pupilos. En el Valencia, además de las ausencias ya conocidas de los lesionados de larga duración Boubacar Touré y Kevin Pangos, el equipo vive especialmente pendiente de la enfermería para saber con cuántos de sus efectivos podrá contar después de que Chris Jones (pierna izquierda), Semi Ojeleye (espalda) y Damien Inglis (rodilla izquierda) no pudieran acabar el segundo partido de la serie por lesión. Los tres han estado estos dos últimos días entrenando algodones y estarán a disposición de su entrenador, Xavi Albert, pero hasta que no empiece el partido no se sabrá a qué nivel podrán jugar o cuántos minutos podrán ayudar al equipo. A la lista ‘oficial’ de lesionados se une un Brandon Davies que está jugando aunque apenas ha podido entrenarse con sus compañeros desde hace semanas: «Brandon ya no lo contamos como lesionado pero continúa prácticamente sin entrenar en pista desde hace 20 días, pero tiene la calidad y la experiencia para encontrar la manera de acabar ayudándonos», afirmó ayer el joven entrenado valenciano.

Después de cuatro enfrentamientos ya esta temporada, dos de liga regular y otros tantos de play off, con poco o nada se pueden sorprender UCAM Murcia y Valencia Basket. Sin embargo, ambos entrenadores pueden tener un as guardado. Si Sito Alonso ahogó en el partido del pasado sábado con una zona de ajustes 2-3 que funcionó y creó desconcierto en los valencianos, en el segundo la batalla táctica la ganó Albert en defensa, donde su equipo estuvo mucho más concentrado, realizando una zona press a tres cuartos de pita tras saque de fondo que generó muchas dudas en los universitarios.

200 murcianos en las gradas El UCAM Murcia Club Baloncesto estará arropado por en torno a 200 aficionados, que se desplazarán tanto por sus medios como en el viaje organizado por el club. La entidad universitaria propuso a sus hinchas viaje y entrada por 50 euros. Los seguidores que se han animado a viajar partirán a las cuatro de la tarde desde el Palacio de los Deportes para regresar tras el encuentro. Un grupo de ellos también ha preparado un recibimiento a los jugadores en el pabellón para darles ánimos de cada al trascendental choque que cierra los cuartos de final.

Sito Alonso: "Estamos motivados y mentalmente bien"

«No hay un mañana, no hay otra opción y hay que ganar allí», dijo ayer un Sito Alonso que considera que su equipo está «motivado y mentalmente bien» para afrontar el choque decisivo de cuartos de final. «Tenemos que ser conscientes de varias situaciones. Al empezar la serie si hubiésemos dicho que íbamos a forzar el tercer partido estaríamos contentos», dijo, para añadir que es «la última oportunidad, es nuestra última bala en una pista en la que nos gusta jugar como es la Fonteta. Estamos muy motivados y mentalmente bien para hacer un último esfuerzo en esta serie», añadió. «El poderío físico es algo que no puedes cambiar y lo que tenemos que hacer con nuestros interiores para tener más presencia física es sumar jugadores en la zona para que no se note tanto ese cuerpo a cuerpo en el que ellos pueden tener ventajas», dijo.

Xavi Albert: "No sería un desastre quedar eliminados"

El entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert, negó que suponga «un desastre» para su club, como afirmó Sito Alonso, caer hoy eliminados. «Un desastre sería haber ido al segundo partido y no ofrecer una cara del equipo luchando hasta el final, eso sí sería un fracaso como club. Pero veo la versión de mi equipo y que es capaz de sobreponerse y es un éxito», incidió el técnico valenciano. Albert insistió en que los jugadores saben que «si en la pista hacen honor al lema -de Cultura del esfuerzo-, eso Valencia lo reconoce y jamás será un fracaso» una eventual derrota en cuartos de final. «Lucho mucho contra los dogmas establecidos. Parece que hemos cumplido el expediente si llegamos a semis, pero a mí no me vale eso. Disfrutemos de estar en unos cuartos. Solo vivimos pensando en el entrenador y que hay dos jugadores fichados para la temporada que viene, pero estamos en el mejor momento del año».