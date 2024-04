Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia: "Dudo que no ganemos en el futuro la Champions"

Sin tiempo para descansar ni digerir el tercer puesto en la Final Four de la Basketball Champions League, el UCAM Murcia CB afronta este miércoles 1 de mayo (18:00 horas) una nueva jornada de la Liga Endesa recibiendo en el Palacio de los Deportes al Casademont Zaragoza. En juego tienen los de Sito Alonso conseguir la vigésima victoria y volver a instalarse en la cuarta posición de la clasificación. Para este choque no podrá contar el entrenador con Rodions Kurucs, quien cayó lesionado en el partido por el tercer puesto ante el Peristeri del pasado domingo. Estas han sido las valoraciones que ha realizado el técnico antes del duelo frente a los zaragozanos.

Balance de la Final Four de la Champions

Ha sido una Final Four muy exitosa, pero con ese pequeño sabor agrdiulce de la ambición que teníamos de conseguir el oro. Estos días he visto los detalles de esa semifinal donde llegamos con bastante opciones al final del partido. Estoy muy satisfecho con el rendimiento del equipo y cómo se comportó en el partido por el tercer puesto, que no es fácil cuando vienes de un disgusto grande.

La plantilla del UCAM posa con la medalla de bronce. / Andrej Cukic / EFE

¿Está más cerca el UCAM de conseguir un título?

Yo creo que está cerca, pero la reflexión que hice después del partido es que hemos estado en los últimos tres años a dos partidos de conseguir un título, en la Copa del Rey de Granada y en Belgrado. Ahora estamos con copciones de luchar por el play off después de estar las treinta jorandas en puestos para ello, y eso marca la tendencia del club más allá de un hecho esporádico. Tenemos que seguir mejorando y trabajando, pero tenemos una experiencia que antes no teníamos para conseguir algo. La Baskeball Champions League es un objetivo que tenemos entre ceja y ceja y dudo que no la ganemos.

Birgander, del UCAM Murcia, defendiendo a Thad McFadden en el duelo de la primera vuelta. | ACB PHOTO/A.SÁNCHEZ / josé pablo guillén j.p.g.

¿Costará motivar a los jugadores para enfrentarse al Zaragoza?

No tiene por qué costar cuando ves la plantilla de Zaragoza. Nosotros venimos de hacer un esfuerzo grande y tenemos que centrarnos en un equipo que tiene factores a nivel de plantilla que enseguida te ponen en alerta. El primero es que nos ganaron allí y en estos momentos ellos tienen una estabilidad que antes no tenían. Ahora mismo tienen dos jugadores por posición de mucho nivel. Solo hay que ver la posición de base, donde tienen tres jugadores importantes. En el quinteto titular tienen a Smith y a luego cuentan con McFadden en el mejor pico de la temporada. Son muy competitivos en estos últimos meses y nos van a hacer tener una tensión máxima. Esta vez es muy importante el factor público porque hemos tenido muy poco tiempo, aunque la motivación es máxima, pero necesitamos ese soporte que nos han dado durante toda la temporada que es magnífico.

Cada vez más cerca de los grandes

El mérito que tiene el UCAM es estar cerca en competitivad de Unicaja, Madrid o Barça. El equipo cree en sí mismo grande y tenemos que luchar para que la mantenga hasta el final de la temporada para tener la oposbiidlaidad de luchar por otro título, que nos debe servir de orgullo y es a lo que tenemos que apelar. Nosotros somos muy competitivos, pero tenemos que dar un paso más para demostrar que nos quedan muchas fuerzas para luchar por otro título. Estamos cerca en cuanto a ambición de esos tres equipos y lejos en cuanto a otras cosas, pero quizás nos podemos ir acerecando si el proyecto sigue creciendo y todos creemos en lo grande que puede ser para la Region y para Murcia. Tenemos que ser ambiciosos todos.

Las claves para ganar al Zaragoza

En primer lugar, vamos a ver con qué jugadores contamos, y en función de los que tengamos, haremos una cosa u otra. Da igual el equipo que venga, lo que nos ha servido durante la temporada es nuestra intensidad, que quizás estará regulada de otra manera en esta ocasión, pero el nivel no puede bajar durante 35 o 36 minutos. Creo que tenemos que jugar nuestras bazas, parar a sus grandes tiradores tanto en el perímetro como en el 4 ahora. Los interiores nos hicieron mucho daño en el partido de ida. Bel-Haynes también nos hizo mucho daño en transición y tenemos que defenderlo mejor. Son muchas cosas y no tenemos mucho tiempo para prepararlas.

Estado de la plantilla

Rodions Kurucs no jugará seguro y vamos a ver cómo evoluciona Simon Birgander, que no puedo estar el domingo, así como los pequeños problemas que tienen algunos jugadores por el esfuerzo extra del domingo. No me importa mucho quién esté, me da igual porque vamos a ser competitivos. Los jugadores que menos han jugado están a muy buen nivel físico y tienen una muy buena oportunidad ahora.