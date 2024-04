El 77% de la plantilla del Cartagena, sin contrato para la próxima campaña

El próximo domingo (21:00h) el Fútbol Club Cartagena de Julián Calero afronta un importante choque en su lucha por la salvación ante un duro Real Valladolid con aspiraciones a jugar el play off. Otro enfrentamiento de suma importancia para el conjunto portuario de cara a seguir dando pasos hacia lo que parece ya cada vez más cerca, y que para muchos era imposible hasta no hace muchos meses, la supervivencia del equipo albinegro en Segunda División.

Tras vivir club y entorno cartagenerista, sin lugar a dudas, la temporada más difícil desde su regreso al fútbol profesional en 2020, y casi asumir por gran parte de un sector el descenso a Primera Federación tras un inicio de campaña nefasto, un milagro llamado Julián Calero llegó a la trimilenaria para hacer de nuevo florecer a toda una ciudad en lo futbolístico. Calero llegó como soplo de aire fresco y renovó ánimos, energía y esperanza con sus permanentes discursos que invitaban a todo hincha a seguir creyendo cuando todo estaba en contra para ello.

Un nuevo ‘plan renove’

Hoy por hoy, el FC Cartagena no solo es que haya creído y luchado por lo que parecía imposible, sino que ha superado con creces toda mejora de rendimiento esperada desde cualquier rincón de España. El cuadro blanquinegro, tras 12 jornadas disputadas, es líder de la categoría desde que arrancó 2024, sumando 24 de 36 puntos posibles tras siete victorias, tres empates y solo dos derrotas. Los de Julián Calero vivieron el año nuevo a ocho puntos de la salvación, y este arranque hace flotar a los blanquinegros a 6 por encima del descenso.

Esta mejoría e increíble dinámica de resultados hace a muchos dar un vuelco con su opinión y esperanza en el equipo portuario, y lo ven como casi 100% equipo de Segunda División de cara a la 2024-2025. Desde la entidad, por supuesto y como no puede ser de otra forma, se llama a la máxima prudencia, ya que dos partidos contrariados podrían mandar de nuevo a los cartageneristas al hoyo. Es de esta forma muy difícil por no decir imposible, el pensar en otra cuestión que no sea amarrar matemáticamente la permanencia.

Pero algo no desaparece por más que no lo mires, y la realidad contractual en la plantilla albinegra comienza a poner ‘nervioso’ a más de un aficionado de cara a la próxima temporada. Son únicamente cinco jugadores de la actual plantilla de veintidós los que tienen contrato vinculante con el conjunto cartagenero más allá de este 30 de junio de 2024. Éstos son Iván Calero, Luis Muñoz, Gonzalo Verdú y Narváez hasta 2025. Y Juan Carlos Real, el único que tiene hasta 2026, ya que firmó por tres temporadas el pasado verano.

Diecisiete futbolistas, entre los que se encuentran siete cedidos, quedarán libres al final del curso

A este elenco habría que unirle a Isak Jansson, que pese a estar cedido en el Rapid de Viena, su vinculación con el cuadro cartagenero es también hasta 2025, sin embargo, no está claro que vaya a volver a poner rumbo a Cartagena, dada la opción de compra de tan solo 250.000 euros que se incluyó en la cesión al club austriaco hasta final de campaña.

Siete cedidos

Por lo demás, hasta 17 jugadores (77%) de la plantilla harían las maletas el próximo 30 de junio, contabilizando los siete jugadores cedidos con los que cuenta el club costero, y los diez a los que les expira el contrato como cartageneristas. Obviamente será un ‘ejercicio express’ el que se tendrá que llevar a cabo desde las oficinas del Cartagonova una vez la permanencia se cierre matemáticamente, ya que el hecho de conseguirse o no, es de suma importancia para la continuidad o lavado de cara de la plantilla.

Las despedidas de los cedidos serán muy duras para la hinchada cartagenera, ya que muchos gozan de auténtico protagonismo en el esquema de Calero jornada tras jornada. Ejemplos son varios como Lizoain (Andorra), José Fontán (Celta de Vigo), Tomás Alarcón (Cádiz CF) y Darío Poveda (Getafe CF), cuatro nombres que son de vital importancia para los esquemas del técnico de Parla y en los que se apoya firmemente para obrar la salvación. Otros como Diego Moreno, Arnau Solá y Arnau Ortiz también dirían adiós al final de campaña.

Isak Jansson está a préstamo en el Rapid de Viena, que tiene una opción de compra por 250.000 euros

En el apartado renovaciones será donde la comisión deportiva tendrá que poner casi todo su esfuerzo. Hasta una decena de futbolistas finalizan contrato este 2024, casi la mitad de la plantilla, número muy elevado aún hablando de una competición que exige a los equipos una renovación importante de plantilla temporada tras temporada. Nombres importantísimos dentro del vestuario como el capitán Pedro Alcalá, Kiko Olivas, Jairo, Jony Álamo, Mikel Rico, Mejías, Ayllón o el yeclano Ortuño pondrían al término de esta temporada el punto y final a su paso por la trimilenaria.

Andy Rodríguez y Damián Musto

No todo son malas noticias o preocupaciones, ya que dos de los pilares de este exitoso FC Cartagena 2024 en su medular pese a finalizar contrato tienen opción a otro más si ambas partes lo acuerdan. Son los casos del recién llegado Andy Rodríguez y el argentino Damián Musto. Dos piezas que de seguro intentarán ser convencidas para prorrogar otro año más su fútbol en Cartagena de la mano de Calero. Protagonismo y resultados parece que están asegurados con el de Parla en el banquillo.

También está en el aire hasta la figura del entrenador de moda en LaLiga Hypermotion, al que seguro no le faltarán propuestas suculentas a final de campaña. Julián Calero ha llamado la atención de grandes clubes, pero el técnico aparte de no querer hablar de la próxima temporada hasta cumplir el gran objetivo de esta, sí que confirmó que por delante de todos esos clubes interesados escuchará primero al FC Cartagena, y esa sin lugar a dudas es la mejor noticia que el aficionado cartagenero puede tener.

La continuación de Calero en una hipotética cuarta temporada del Cartagena en Segunda, haría a gran parte de esta plantilla renovar a ojos cerrados. Pero nada de esta operación renove en Cartagena se puede ni siquiera plantear o poner en marcha hasta que obviamente se certifique el futuro inmediato del club. De ahí que cada partido en la escalada a los 50 puntos sean más que claves. Más quizá de lo que cada uno pueda pensar. Ante el conjunto pucelano, una nueva oportunidad para dar otro golpe en la tabla, y mirar cada vez un poco más allá.