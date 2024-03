El UCAM, a por dos victorias seguidas después de tres meses

El UCAM Murcia, con su victoria de la pasada jornada ante el Estepona, puede optar a sumar su segundo triunfo consecutivo este domingo (12.00 horas), algo que lleva sin ocurrir desde el mes de diciembre, con Víctor Cea en el cargo. Los universitarios siguen sin tirar la toalla de los play off, aunque sean prácticamente imposible, pero para ello deben sumar de tres y no perdonar nada.

Que el UCAM Murcia lleve sin lograr dos victorias seguidas desde diciembre es algo preocupante, y si hay que mirar a alguien es a Miguel Linares, por su mala gestión para remontar una temporada que él mismo hundió. Tanto los cambios de entrenador como los fichajes de invierno no han sido efectivos para ayudar al equipo a lograr el objetivo de los play off. Tan solo hay que repasar los datos de Víctor Cea desde el principio de la temporada hasta su cese a finales del 2023. En 15 encuentros que disputó el técnico madrileño, consiguió sumar 7 victorias, 3 empates y 6 derrotas, es decir 24 puntos. Obviamente no eran los números esperados por la directiva después de la temporada anterior, donde se quedó a las puertas de entrar en 1ªRFEF, pero Víctor Cea mantuvo al equipo en play off, durante muchas jornadas. Al técnico madrileño se le echó del conjunto universitario tras su derrota por 3-0 ante el San Roque de Lepe, pero antes de ese encuentro, encadenó 3 triunfos seguidos, algo que no se ha vuelto a repetir hasta el momento.

Otro dato interesante que refuerza la mala gestión de Miguel Linares es que desde el nombramiento de Raúl Guillén y Alberto Monteagudo para revivir al UCAM Murcia, tan solo ha conseguido 3 victorias. 9 puntos obtenidos en 13 jornadas, a los cuales hay que añadirle 4 empates y 6 derrotas, lo que quiere decir que el intento de la propuesta de los universitarios para llevar al equipo a lo más alto no ha salido nada bien. De hecho, no solo no se ha conseguido el objetivo de mantener al equipo dentro de los play off, sino que ha caído tan abajo, hasta tal punto de situarse a 3 puntos de distancia con el descenso y a 8 de la zona de promoción por el ascenso, por lo que el sueño de volver a la 1ªRFEF tendrá que esperar otro año más.

Pese a que aún quedan puntos en juego, el que el UCAM Murcia consiga meterse en los play off es prácticamente imposible, ya debería ganar todos sus encuentros venideros para ponerse a final de temporada con 54 puntos. 18 son los que quedan en juego y 36 los que cuenta actualmente, aunque también entran en juego el resto de rivales.