Carlos Sainz, listo para volver en Australia: "Me subiré al coche y para hacerlo bien"

Carlos Sainz ha comparecido ante los medios en la previa del GP de Australia para confirmar que está listo para volver a la acción, doce días después de pasar por el quirófano por una apendicitis en Arabia. El piloto español se subirá al Ferrari este viernes (02:30 horas de la madrugada en España) para verificar si efectivamente sus sensaciones son tan buenas y puede pilotar sin problemas. El mismo viernes los médicos de la FIA le examinarán de nuevo.

“Cada día me siento mucho mejor. La primera semana fue dura, de pasar mucho tiempo en la cama, pero ahora cada 24 horas progreso mucho y se nota. Esta segunda semana va todo más rápido y me siento mucho mejor. He tenido un plan de recuperación muy fuerte desde que volví a casa para estar listo. Soy positivo”, ha explicado Sainz.

El piloto madrileño, que tras la operación en Arabia colgó en redes su foto en el hospital de Jeddah y otra de cuando su padre pasó por lo mismo hace 30 años, durante el Rally Catalunya, ha celebrado que los avances de la medicina le hayan permitido recuperarse en tiempo récord. “Cuando operaron a mi padre, le hicieron un corte en la zona. Ahora se hacen tres pequeños agujeros, una cirugía laparoscópica, y eso acelera la recuperación, es dos o tres veces más rápida”, ha comentado.

“Siento que estoy preparado para correr aquí. Los doctores dijeron que estaba apretado tras la operación, pero que era posible. ¿Estaré al cien por cien? Seguro que no, porque no he pasado diez días entrenando ni he hecho simulador. He hecho mucha fisioterapia y máquinas que aceleran la recuperación. Además, con un par de cambios en los cinturones y con esponjas para proteger la zona, debería estar bien", añade Carlos.

"Los movimientos que puedo hacer y los ejercicios que he hecho en el gimnasio me dicen que puedo pilotar. Pero no soy estúpido, si no se puede seré el primero en levantar la mano y decir que necesito dos semanas más para volver. Es el plan que tenemos con la FIA, tendré otro chequeo este viernes, están monitorizando el progreso y yo soy el primero que no quiere tener sufrir, empeorarlo o tener dolor, ha zanjado Sainz.

El precedente de Albon

El precedente más reciente de un caso como el de Sainz en Fórmula 1 lo protagonizó hace dos años Alex Albon, que fue operado de apendicitis justo antes del GP de Italia 2022 y volvió a subirse al coche dos semanas más tarde en Singapur. "Alex pasó por un proceso similar y me ha apoyado mucho. Creo que en su caso tuvo unos días más que yo para recuperarse, porque se operó un poco antes. Me ha dicho que me sentiré un poco raro al principio, pero luego me acostumbraré. Hasta que no te subes a un coche de F1 y sientes las fuerzas, es imposible saber cómo estas de fuerzas realmente. Lo que sé es que hoy estoy mucho mejor que ayer, que me voy a subir al coche y que será para hacerlo bien", ha advertido Carlos.