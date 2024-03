Carlos Alcaraz: "Estoy trabajando la paciencia"

El murciano Carlos Alcaraz se reencontró en Indian Wells. Después de un inicio de temporada complicado, con eliminaciones en cuartos de final del Abierto de Australia y semifinales de Buenos Aires, además de caer lesionado en primera ronda en Río de Janeiro, el número 2 del mundo volvió a ganar un torneo, algo que no conseguía desde que triunfó en Wimbledon. Ahora, con cinco Masters 1.000 en su palmarés pese a tener solo 20 años de edad, quiere dar un paso más en su juego y hacerse con la Sunshine Double, un título honorífico que se atribuye al tenista que gana en un mismo año Indian Wells y Miami.

Carlos Alcaraz golpea una bola durante su partido ante Alexander Zverev en el Masters 1.000 de Indian Wells 2024 / Charles Baus/Zuma Press/dpa

A Alcaraz siempre se le ha recriminado que es un tenista ansioso, que quiere cerrar los puntos con rapidez, sin madurarlos. Esa falta de templanza le ha dado más de un disgusto: "Soy un jugador que tiene un amplio abanico de golpes y de repertorio, y eso a veces puede ser confuso y me puede provocar no tener paciencia y apurarme en los golpes, en los puntos. Al final eso no es muy bueno. Por eso estamos trabajando la paciencia y en Indian Wells creo que lo hice bien, pero también es que depende del rival y del estilo que tenga. Tengo que ajustar de una u otra manera", dijo el tenista de El Palmar al llegar a Miami, donde se aparece como cabeza de serie número uno ante la ausencia de Novak Djokovic.

Estreno ante Vukic o Carballés

El murciano, que debutará ante Vukic o Carballés en un torneo que ganó en 2022, asegura que hará "pequeños ajustes" en su juego en Miami, aunque "mi juego es mi juego. Tengo ese abanico de golpes que en cualquier momento puedo atacar o defender más, jugar bolas más planas o liftadas. Esa variedad es buena, pero habrá pequeños ajustes", precisó el pupilo de Juan Carlos Ferrero, quien recordó que a Indian Wells llegó "después de unas semanas un poco difíciles. En Buenos Aires no encontré ni el ritmo ni el juego. Después sufrí la lesión en el tobillo en Río. Pasé días difíciles, pero Indian Wells siempre me da seguridad, paz, es un lugar que me encanta. Para un tenista, al menos para mí, estar a gusto y tranquilo fuera de la pista es algo fundamental e Indian Wells es el sitio perfecto para ello. Por eso en la pista puedo mostrar mi juego, pensar con claridad y por eso pienso que he hecho un buen torneo allí".

Carlos Alcaraz, con gestos de dolor mientras es atendido por el fisioterapeuta del Abierto de Río de Janeiro / Antonio Lacerda/EFE

El honor de jugar la Laver Cup

En el encuentro con los medios previo al torneo de Miami, Alcaraz también habló de su convocatoria para la Laver Cup por parte de Bjorn Borg. "Para mí significa mucho jugar la Laver Cup. Trataré de aprender todo lo que pueda de una leyenda como Borg. El legado que dejó en el tenis con su revés a dos manos es genial y ahora ves que en el 'top 10' todos jugamos a dos manos. Desde que empecé preferí el revés a dos manos, aunque mi padre jugaba a una mano y era un poco confuso para mí".