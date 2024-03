La reacción tampoco llega con Monteagudo

Si el barco del UCAM Murcia tenía problemas para mantenerse en la buena dirección, ahora los tiene para mantenerse a flote. Su capitán, Alberto Monteagudo, mira al horizonte. La isla más cercana es la del descenso, algo que cuando zarpó ni se contemplaba.

Esa es la realidad del UCAM Murcia, que está más cerca de descender que de llegar a los play off. Su distancia con la 3ª RFEF es de tan solo 3 puntos, uno solo con el puesto de promoción, contra los 8 que le separan de los puestos de promoción. Diez jornadas quedan de liga y no pueden descuidarse ni un momento si no quieren bajar a los infiernos.

El UCAM ya puede olvidarse de esos ansiados play off que se lograron el pasado año y ahora tiene que pelear por lograr la salvación. La victoria de hace tres jornadas contra uno de los de arriba, el Betis Deportivo, dio esperanza y ánimos a la plantilla. La dura derrota en Yecla fastidió todo tipo de ilusión y el empate a cero el pasado fin de semana frente al Águilas no ayudó a encauzar la situación.

Aunque es pronto para ponerse a hablar de quién es el verdadero culpable de esta, hasta el momento, espantosa temporada de los universitarios, se puede decir que la directiva tuvo muchas prisas en el cambio de entrenador. Seis entrenadores han pasado por los banquillos azulones en estos dos últimos años. El pasado, Víctor Cea consiguió meter al equipo en play off y a punto estuvo de ascender. Este curso, pese a ganar en casa y perder fuera, mantuvo al equipo en puestos de promoción durante casi toda la primera vuelta, pero a la directiva no les parecieron suficientes sus resultados y decidieron despedirlo. En su lugar llegó el entrenador del filial sin experiencia en 2ª RFEF y la cosa no fue a mejor, alejándose más y más de la zona alta hasta la situación actual. Alberto Monteagudo, quien ha fichado para reconducirla, no ha logrado reacción.

El conjunto universitario muestra una alarmante falta de confianza de cara a portería. Sus jugadas llegan hasta línea de fondo y la persiana se cierra: o no hay jugadores para rematar el centro, o simplemente no terminan de conectar el remate en buenas condiciones. Este es un aspecto que el equipo lleva intentando cambiar durante todo el año y no ha conseguido solucionar.

Realmente, el verdadero problema del UCAM Murcia no parece estar en los banquillos, sino en la falta de gol en las últimas jornadas que ha propiciado cuatro derrotas y un empate en las últimas seis fechas del campeonato. Los universitarios ahora ya se tienen que olvidar de los play off y luchar por asegurarse la permanencia, alejándose de la zona de descenso.