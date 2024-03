Dylan Ennis también se queda

Desde que en 2017 concluyó su carrera en la NCAA con la Universidad de Oregón, Dylan Howell Ennis (Toronto, Canadá; 26 de diciembre de 1991) no había renovado un contrato antes de finalizar otro ni jugado dos consecutivas en un mismo equipo. De hecho, en algunos clubes solo estuvo unos pocos meses, como en el AS Mónaco o en el Mega Bemax serbio. En el UCAM Murcia CB no solo está rompiendo moldes en la pista, también lo va a hacer por la duración de su contrato, puesto que ayer anunció su continuidad hasta junio de 2025. Era la renovación más esperada por la afición murciana, que ha encontrado en el escolta con pasaporte serbio a un líder en el ambicioso proyecto que está construyendo para el próximo curso la entidad.

«En ningún lugar preferiría estar el año que viene que aquí en Murcia», escribió en su cuenta en la red social X (antes twitter) después de lanzar el club el video de su renovación. «Desde lo entrenadores, hasta la afición, pasando por mis compañeros, hasta la ciudad. No hay nada que no me guste de estar aquí. Nos queda mucho de esta temporada, pero me alegra poder decir ¡volveré el próximo año! Te amo, Murcia», fue el mensaje del canadiense.

Después de atar por dos campañas más al alero Rodions Kurucs, con cláusula de salida para un equipo de Euroliga, y al alero cubano Howard Sant-Roos, ayer, solo dos días antes de recibir este sábado al Básquet Girona (20:45 horas, Movistar Deportes) de Fotis Katsikaris, el club anunció la continuidad de un Ennis que se ha identificado con el club y con la ciudad prácticamente desde su llegada el pasado mes de agosto. Hasta el momento, la entidad donde más había jugado el jovial jugador canadiense fue en Zaragoza, donde estuvo los últimos seis partidos de la temporada 2017-2018, para después volver a mediados de la 2019-2020 y continuar en la 2020-2021. Ahora, por primera vez en su carrera deportiva, ha renovado un contrato sin finalizar la temporada en curso.

La oferta económica realizada por el UCAM, unida al sentimiento de pertenencia que en la entidad han logrado inocular a Ennis, han sido las claves para que uno de los mejores defensores de la Liga Endesa con 1,4 balones recuperados por partido, y tercero en anotación de la competición, con 15,3 puntos, a los que suma 2,4 rebotes y 3,4 asistencias, haya decidido quedarse en Murcia.

Ennis, el jugador de la plantilla de Sito Alonso que más minutos disputa por partido con 27:10, es un auténtico showman que no deja a nadie indiferente. Sus celebraciones se han convertido en virales en las redes sociales, donde es muy activo en X. De hecho, un mensaje que escribió ayer mañana dejó claro que las negociaciones que han mantenido varias semanas la entidad y su agente, el serbio Misko Raznatovic, habían concluido con un final feliz para los universitarios.

«Murcia tiene todo lo que necesita mi familia», dice Ennis, quien está casado con Megan, una exjugadora de baloncesto a la que conoció en su etapa universitaria porque ambos sufrieron a la misma vez una lesión. En el proceso de recuperación entablaron amistad y poco después formaron una pareja que tiene dos hijos.

La cuarta renovación

Ennis comenzó a jugar al baloncesto por un hermano mayor y también tiene otro de menor edad, Tyler Ennis, que milita en la actualidad en el Nápoles italiano, club con el que ha ganado la Copa de Italia y donde trabaja como director deportivo el mallorquín y exjugador del UCAM Murcia Pedro Llompart. Ambos vivieron un momento complicado en su juventud, cuando a su padre le dispararon y se quedó con secuelas al quedarse paralizada la parte izquierda de su cuerpo.

La continuidad de Dylan Ennis es la cuarta que acuerda el club sin concluir la temporada. El primero en ampliar su compromiso fue el alero Rodions Kurucs, quien invitó al club a negociar por encontrarse muy cómodo en la ciudad. El letón acordó un nuevo contrato hasta 2026, aunque el mismo tiene una cláusula de rescisión en caso de llegar una oferta de un equipo de Euroliga. Después le siguió Sito Alonso, quien también acordó un contrato hasta 2026, por lo que cumplirá, si consume el mismo, ocho temporadas, siete de ellas completas, en el UCAM Murcia. También dio el paso el alero cubano Howard Sant-Roos, que renovó hasta la misma fecha a sus 33 años de edad. Y por último, Dylan Ennis. Que hay interés por la continuidad del ala pívot Dustin Sleva es indudable, aunque el jugador, que puede conseguir en las próximas fechas el pasaporte francés, no se sentará a negociar hasta el final del curso, según ha anunciado.

Con todo ello, el UCAM Murcia tiene a ocho jugadores de la actual primera plantilla, cuatro de ellos cupos, con contrato para la próxima campaña, aunque es probable que alguno pueda salir traspasado el próximo verano. El base Ludde Hakanson, los escoltas Arturs Kurucs, Dylan Ennis y Jonah Radebaugh, que llegó hace una semana con un contrato hasta 2025, los aleros Rodions Kurus y Howard Sant-Roos, el ala pívot Nemanja Radovic y el pívot Simon Birgander son los jugadores ya atados. A ellos hay que unir al joven pívot murciano Fabián Flores, quien amplió recientemente su compromiso hasta 2027, pero que el curso próximo, por su juventud y la excelente temporada que está realizando en EBA, podría salir cedido a un club de LEB Plata e incluso de Oro donde pueda tener minutos. Además, el club tiene una opción para renovar a Moussa Diagné y el base escolta Urban Klazvar, con contrato hasta 2025, está cedido en el Grupo Alega Cantabria de LEB Oro.