Carlos Alcaraz, número dos del mundo, buscará mañana miércoles las semifinales de final del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada. El tenista murciano se enfrentará al alemán Alexander Zverev (6), uno de los rivales del circuito que más guerra le ha dado en los últimos años.

Será la tercera confrontación entre ambos en un 'major'. La primera vez que se cruzaron en un Grand Slam fue en el 2022, en los octavos de final de Roland Garros. En aquella cita se imponía el germano por 4-6, 4-6, 6-4 y 6-7 (7). Posteriormente, en 2023, se vieron las caras en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos. El triunfo en esta ocasión fue para el murciano, que eliminaría a Zverev (6-3, 6-2 y 6-4) para luego levantar el título.

Pero los enfrentamientos no acaban ahí. Los Alcaraz-Zverev también incluyen una final, la del Masters 1.000 de Madrid en 2022 que el murciano se llevó con tremenda autoridad, por 6-3 y 6-1.

Igualmente en Madrid jugaron en 2023, entonces en octavos, y volvió a ganar el de El Palmar, que revalidaría el título, con un tanteo muy parecido (6-1 y 6-2).

El ATP 500 de Acapulco en 2021 vivió en primera ronda el que fue el primer enfrentamiento entre estos jugadores y Zverev se impuso a un Alcaraz que entonces apenas tenía 17 años, por 6-3 y 6-1.

También ese año se midieron en las semifinales del ATP 500 de Viena y el teutón siguió mostrándose superior con un doble 6-3.

El último partido entre estos dos tenistas se dio el 13 de noviembre del pasado año y supuso el debut de Alcaraz en una Copa de Maestros. Entonces ganó 'Sascha' remontando ante Carlos, 6-7 (3), 6-3 y 6-4.

"Obviamente, me encanta jugar contra él. Siempre son batallas duras y tengo que dar lo mejor de mí, porque siempre me empuja a jugar al 100%", analizó el murciano tras conocer que jugaría en cuartos con Zverev, que va "a disfrutar" de la siguiente ronda.

En ella espera tomarse "la revancha" contra el alemán, actual número seis del mundo y que le venció en el último precedente en las Finales de la ATP en Turín (Italia). "Para el público también va a ser un gran partido", auguró.

Horario matinal en España

El Carlos Alcaraz-Zverev se disputará este miércoles a las 11.00 de la mañana hora española. El murciano intentará aprovecharse del cansancio del alamán, que lleva muchas más horas en pista desde que comenzara el torneo. Mientras que Alcaraz acumula 8 horas y 42 minutos en sus anteriores partidos, Zverev ha estado jugando 13 horas y 47 minutos durante las cuatro primeras rondas.

El de El Palmar selló este lunes su pase a los cuartos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de apabullar al serbio Miomir Kecmanovic (6-4, 6-4, 6-0) en su duelo de octavos. Y sobre la "increíble" Rod Laver aseguró que "cada día" se siente "mejor". "Cada partido que he jugado aquí me he sentido más cómodo", confesó.

"Y creo que gracias a eso estoy mostrando mi mejor nivel, sentirme como en casa siempre es genial, así que espero seguir sintiéndome cada día mejor", deseó Alcaraz, quien apuntó que si sigue "a este nivel", tendrá sus "oportunidades" ante Zverev. "Él también ha jugado partidos difíciles, a cinco sets. Los dos aportamos un tenis muy intenso, de alto nivel, intentaré poner mi 100%, mi mejor tenis, y a ver qué pasa", zanjó.