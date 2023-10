Unai Simón, portero titular de la selección española, valoró el partido ante Noruega, dio su visión de la etapa de De la Fuente, el peligro de Haaland y hasta reiteró que no le gusta ver cámaras en los vestuarios de fútbol. Un repaso completo de un jugador que ya actúa con dotes de capitán.

El meta también se refirió a la anterior etapa de la Roja y aclaró que "con Luis Enrique no estaba prohibido dar pelotazos, no ha cambiado gran cosa. Debemos ganar superioridades cuando nos hacen marcajes individuales y estar muy bien coordinados con la línea defensiva, que está muy avanzada".

De Halaand dijo que "es determinante en el área, nunca me he enfrentado a él y vamos a hacerlo con respeto. El mismo que tenemos al resto de sus compañeros de Noruega". El vasco añadió que "en el área, se descuelga muy bien, recibe pases filtrados, es determinante y siempre tiene la posibilidad del gol. Mejor que no toque la bola en nuestra área, si la toca, tenemos más opciones de lo normal para recibir un gol. Este tío coge unas velocidades...".

A nivel personal, Unai Simón añadió que "me veo mucha confianza, como Kepa o David Raya, los tres estamos para competir. Estamos preparados para afrontar el partido. Los tres lo intentamos demostrar cada vez que podemos jugar".

Nico Williams

La pregunta que menos le gustó fue sobre la situación de Nico Williams en el Athletic, quien termina contrato en 2024 y aún no ha renovado. "¿Tú le ves nervioso?, preguntó al periodista, "pues yo tampoco. Está jugando en el club en el que ha crecido y ha disfrutado. Me encantaría que estuviera conmigo, aunque no soy nadie para obligarle a nada o decir si debe renovar. Es su vida y tomará sus decisiones".

También se refirió a la polémica originada después de que se quejara de la presencia de cámaras de televisión en los vestuarios y grabaran a los jugadores del Atheltic rezando antes de un partido. "Qué más da si me gusta o no. Se seguirá haciendo. Entiendo que hay que generar más dinero, pero pondría el límite en ciertos aspectos. No lo entiendo. Somos unos mandados, aunque yo no me siento cómodo. Mis amigos dicen que les da igual, al final se meterán hasta el baño".