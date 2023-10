ElPozo Murcia recibía en el Palacio de los Deportes al tercer clasificado, un Córdoba cargado de energía que no perdió la cara del partido hasta el final pero que no pudo con el poderío ofensivo de los murcianos, que terminaron imponiéndose 6-3 para mantener el pleno de victorias y seguir la estela del liderato.

Durante los primeros compases, los andaluces esperarían en su campo dejando el control de la posesión a los locales, que no dudaban en asumir el rol de llevar el peso del partido, tratando de llegar con combinaciones por dentro hasta la meta de Víctor.

Pese a tener el peso del choque, los de la Región no lograban acercarse con demasiado peligro hacia la meta cordobesa, destacando una buena acción individual de Gadeia que, con caño incluido, probaría suerte con un remate lejano. Sería el propio brasileño el que estaría cerca nuevamente de abrir la lata, con un disparo a bocajarro que sacaría lanzándose con todo Zequi para mantener las tablas.

Superado el ecuador del primer tiempo, el partido necesitaba la aparición de un genio, un toque de magia que pudiese decantar la balanza hacia uno de los dos costados, y ahí sería donde aparecería Rafa Santos para con una vaselina sublime, sentar a Víctor en lo más profundo del Palacio y anotar el 1-0 para poner en pie a la marea roja.

Los cordobeses no estaban dispuestos a venirse abajo pese al tanto, y en la siguiente jugada desde el punto de doble penalti pondrían las tablas en el luminoso por medio de Perin, que con un toque sutil pegado al palo lograría superar a Juanjo. El empate daría un plus a Córdoba que probaría incluso con el portero jugador marcharse con ventaja al descanso sin éxito, finalizando la primera parte con un carrusel de idas y venidas que no rompería el marcador.

Tras el entretiempo, ElPozo saldría en busca del partido apretando arriba la salida de balón cordobesa estando cerca Niyazov tras una recuperación de hacer el 2-1 en el primer minuto. Tras ello, seguíria cercando la meta de Córdoba el combinado de Javi Rodríguez que en un balón al hueco obligaría a salir a Víctor a destiempo, llegando tarde y viendo la segunda amarilla dejando a su equipo con uno menos.

La superioridad del cuatro para tres daría sus frutos para los locales con algo de fortuna, cuando un remate de Niyazov pegaría en Mareco en el segundo palo y se introduciría en la meta de Fabio, ex de ElPozo recién incorporado a la pista por la expulsión de Víctor, para darle la vuelta al marcador.

El partido cambiaría a partir de ese momento, estando ahora mucho más cómodo el cuadro murciano que aprovecharía el bajón anímico de Córdoba para conseguir poner tierra de por medio a falta de doce minutos con una gran combinación culminada por David Álvarez.

Sin embargo, pese al 3-1, el fútbol sala no entiende de relajaciones y sería el balón parado el que devolvería al partido a los de Josan al partido tras el saque de una falta que Perin aprovecharía para pillar por sorpresa a Juanjo y recortar distancias. Las defensas parecían haberse esfumado del partido en este tramo, puesto que apenas un minuto después tras un saque de esquina Marcel, libre de marca, pondría el 4-2 con diez minutos por jugar.

No le quedaría más opción al cuadro andaluz que intentar con el portero jugador rascar algo de tierras murcianas, topándose en varias ocasiones con Juanjo y la madera. En el último minuto comenzarían a llegar los goles, anotando David Álvarez en dos ocasiones a puerta vacía para cerrar el partido y maquillando Marlon de forma involuntaria con un gol en propia puerta el resultado, que terminaría con un definitivo 6-3 que dejaría los tres puntos, el invicto y el liderato en Murcia.

ELPOZO MURCIA: Juanjo, Marlon, Felipe Valerio, Niyazov y Rafa Santos-cinco inicial-Esteban, Ricardo Mayor, Bruno Taffy, Marcel, Edu Sousa, David Álvarez, Alejandro García, Gadeia y Eric Pérez. CÓRDOBA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: Víctor, Zequi, Perin, Antoniazzi y Báez-cinco inicial-Mareco, Joaqui, Fabio, Muhammad, Sergio, Hugo y Guilherme. GOLES: 1-0. Min 13. Rafa Santos. 1-1. Min 14. Perin. 2-1. Min 25. Mareco (p.p). 3-1. Min 27. David Álvarez. 3-2. Min 28. Perin. 4-2. Min 30. Marcel. 5-2. Min 38. David Álvarez. 5-3. Min 39. Marlon (p.p). 6-3.Min 40. David Álvarez. ÁRBITROS: Martínez García y Ropero Lara amonestaron en los locales a Marlon y Esteban y en los visitantes a Víctor, expulsado con doble amarilla.