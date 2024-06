Queman las pertenencias de un indigente en el barrio de La Flota de Murcia

Los hechos tuvieron lugar este lunes por la tarde, en el paseo Virgen de la Fuensanta, ubicado en el barrio de La Flota, en Murcia. Según aseguraron los testigos que avisaron al 112, un hombre pegó fuego a propósito las pertenencias de un indigente que pernoctaba en la zona.

Al lugar se movilizaron primero agentes de la Policía Local de Murcia. Mientras, algunos de los testigos llegaron a captar con su teléfono móvil imágenes de las llamas.

Bomberos de Murcia tuvieron conocimiento del asunto y se prepararon para intervenir, aunque no llegaron a salir del parque porque el fuego lo apagaron vecinos por sus propios medios, confirmó un portavoz del cuerpo a este diario.

No fue necesario movilizar a sanitarios en una ambulancia, puesto que el indigente no estaba cuando se produjeron los hechos. El fuego no afectó a ninguna persona.

La Policía Nacional es el cuerpo encargado de asumir la investigación. Por el momento, no se han producido detenciones.