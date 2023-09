Un FC Cartagena a tumba abierta brindó un auténtico partidazo a sus hinchas ante el Real Zaragoza, líder de LaLigaHypermotion. Los albinegros hicieron de todo por intentar lograr un resultado positivo, realizando hasta 17 disparos, frente a los 7 del Zaragoza, pero la mala suerte se apoderó de los futbolistas que prácticamente ‘regalaron’, como afirma Sánchez del Amo, los tres tantos zaragocistas, haciendo inútil así todo el buen juego mostrado en el restante del encuentro.

El encuentro arrancó con un Cartagena atrevido, que miraba de frente a un Real Zaragoza que sufrió en su estancia en Cartagonova. Por desgracia para los pupilos de Víctor Sánchez, y pese al buen juego en los primeros minutos, sería el Real Zaragoza el que dio el primer golpe en el marcador, aprovechando una jugada de balón parado desde la banda. A los 16 minutos, Manu Vallejo se encontró en la posición perfecta dentro del área, sorteando un pobre marcaje de José Fontán que no siguió al atacante, y éste simplemente tuvo que empujar el balón al fondo de la red, provocando el primer enfado de Víctor Sánchez en el banquillo y dando a los zaragocistas una ventaja temprana de (0-1).

El FC Cartagena, sin embargo, no se dejó amedrentar y siguió con su plan establecido con determinación absoluta. Elevó la presión varios metros y avanzó sus líneas, lo que pronto dio sus frutos. A los 31 minutos, Isak Jansson dejaba a todos boquiabiertos con una jugada magistral por banda derecha, amagando con el centro de diestra y buscando el interior para soltar un latigazo con su zurda, pero fue directo al poste. Por suerte, Arnau Solà que también opinaba que esa jugada debía acabar en gol, se probó desde fuera del área tras el despeje de la defensa, y disparó un misil que dejó sin opciones en esta ocasión al arquero del Real Zaragoza, igualando el marcador (1-1). El ambiente en Cartagonova era increíble, con una afición que a sabiendas del buen juego de los suyos llevaba en volandas al equipo, la hinchada creía, y los futbolistas también.

Por desgracia, la alegría en las gradas apenas duró unos minutos. En una desafortunada jugada ocho minutos después del empate blanquinegro, Pedro Alcalá intentó rechazar un centro direccionado al área con la mala fortuna de que acabó en la escuadra de su propia portería, dejando helado nuevamente al Estadio Municipal Cartagonova. De esta forma volvía el cuadro zaragocista a verse sin saber muy bien como (1-2) arriba.

Sería el propio Pedro Alcalá el que por poco enmienda su gol en propia en el descuento de la primera mitad, con un remate de cabeza a la salida de un córner que chocó directamente en el larguero. Echándose las manos en la cabeza aún varios aficionados, el colegiado marcaría el camino a vestuarios con victoria momentánea del Real Zaragoza. La expectación en el Estadio Municipal Cartagonova alcanzó su punto máximo en la segunda mitad de este emocionante enfrentamiento. Las gradas retumbaban con la esperanza de una remontada del equipo cartagenero que mirando al electrónico sentía que honestamente merecía más.

SEGUNDA MITAD DE MUCHO MÉRITO PERO SIN PREMIO

Los albinegros, decididos a cambiar el rumbo del partido, realizaron una sustitución táctica al comienzo del segundo tiempo. Luis Muñoz entró en el campo en lugar de Gonzalo Verdú, en un intento por fortalecer su línea defensiva y mantener la posesión. El árbitro hizo sonar su silbato marcando el inicio del segundo acto con el Real Zaragoza queriendo tomar el control de la pelota desde el principio, consciente de su ventaja en el marcador. Los de Fran Escribá intentaron controlar el ritmo del juego y mantener la calma en medio de la creciente presión de un Cartagena que para nada se daba por muerto.

De hecho, el Cartagena no tardó en buscar el empate. En los primeros minutos del segundo tiempo, tejieron varias jugadas en las que rozaron por momentos el empate, la sensación era de absoluto dominio albinegro, a excepción de alguna solitaria jugada al contraataque del Zaragoza. La más peligrosa para los visitantes en la segunda mitad, terminó en paradón de Marc Martínez a un Bakis que se revolvía muy bien entre los zagueros albinegros y sacaba un gran disparo al segundo palo.

El ataque cartagenerista no cesaba y los pupilos de Sánchez del Amo iban e iban en múltiples ocasiones hacia la portería defendida por el argentino Álvarez. Sería Jony Álamo, uno de los que también buscó el gol desde la distancia, pero su disparo careció de la potencia necesaria y acabó siendo fácilmente capturado por el arquero maño.

UN QUERER Y NO PODER ALBINEGRO

Sánchez del Amo, buscando una mayor influencia en el juego, realizó una serie de cambios. Juan Carlos Real, Narváez y Umaro Embaló, que debutaba como cartagenerista, entraron en el campo, dado el desgaste físico tras un gran esfuerzo de Jony Álamo, Jansson y Ayllón que eran sustituidos. El Zaragoza, consciente de la importancia de mantener la ventaja, también hizo cambios tácticos, introduciendo a Francho y Mollejo para mantener la frescura en su equipo.

Pero el FC Cartagena no se rindió y continuó presionando. La emoción no se detenía en un Cartagonova que estaba que ardía en las gradas, viendo como los suyos no se rendían en su intento de lograr la igualada con mucha presión y siendo muy verticales. De hecho el Cartagena estuvo a punto de igualar el marcador gracias a Umaro Embaló, en una de sus primeras intervenciones. El extremo estrelló la pelota contra el poste con un centro-chut que se envenenó y casi bate amagando con centrar al segundo, a un Álvarez que no esperaba el golpeo al primero, esto volvía a dejar a la hinchada blanquinegra sin aliento.

La gran actuación de Álvarez continuó con otra atajada a Jairo cuando se encontró con una oportunidad de oro dentro del área. La emoción no disminuyó, y el Cartagena clamó por un posible penalti por mano dentro del área del Zaragoza, pero el árbitro no concedió la pena máxima, ya que el balón golpeó en la pierna del defensor, desatando una oleada de protestas en el estadio dada la tensión que se podía vivir en esos minutos.

El Cartagena, con una grada en plena ebullición, continuó buscando incansablemente el empate, pero la defensa del Zaragoza y Cristian Álvarez se mantuvieron firmes, protegiendo su ventaja con determinación. El ritmo del partido se vio afectado por los múltiples cambios y las interrupciones, pero la tensión en el ambiente seguía siendo palpable.

El conjunto maño, consciente de que el tiempo corría a su favor, intentó por su cuenta controlar el balón y mantener la posesión en un intento de evitar que el Cartagena los presionara en su propio campo. Los minutos pasaban y el estadio seguía siendo un hervidero de emociones. Pero el Zaragoza aumentó su ventaja con un gol inesperado de Mollejo. Marc Martínez, con un error terrible, perdió el balón tras un mal control, y Mollejo aprovechó la oportunidad para robar el esférico y marcar a portería vacía, cortando de raíz así cualquier esperanza de empate.

Víctor Sánchez del Amo: «Hemos cometido errores muy graves»

Víctor Sánchez del Amo, entrenador del FC Cartagena, fue muy claro y contundente en su rueda de prensa postpartido. El míster madrileño salía muy enfadado del encuentro, por un motivo muy claro. «Hemos hecho muchas cosas muy bien, hemos generado muchas ocasiones, nos ha faltado eficacia para convertirlas, pero hemos cometido errores muy graves. Los tres goles los hemos regalado prácticamente, a nivel profesional no se pueden tener esos errores si quieres ganar partidos, penaliza muchísimo», sentenciaba Sánchez del Amo.

El Real Zaragoza según Víctor realizó «dos ocasiones más, aparte de los tres goles que hemos regalado». Con un gran cabreo, dada la frustración que provoca doblegar en gran parte del partido al equipo mejor situado en la tabla de Segunda, se marchaba el técnico albinegro del césped. «Recién acabado el partido estamos muy cabreados, ya que hacer muchas cosas bien, ver el equipo en progresión y ver jugadores también en progresión, con rendimiento individual alto… pero luego te penaliza el cometer errores que no son de fútbol profesional», añadió. Víctor Sánchez también echaba algo de culpa a la mala suerte, que no parecía estar ayer aliada con los suyos.