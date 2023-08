Después de la decepción de Mohamed Katir en los 1.500 metros lisos, donde quedó eliminado en las semifinales, mañana jueves, a las siete de la mañana, le llega el turno al atleta de Llano de Brujas Miguel Ángel López Nicolás, que será uno de los participantes más veteranos de los 35 kilómetros marcha. El pupilo de José Antonio Carrillo ya tiene dos medallas en Mundiales, la plata en Moscú 2013 y el oro en Pekín 2015. Después de unos años de sequía, hace un año, en el Europeo de Múnich, volvió a la primera línea con un oro que llegó precedido de un décimo puesto en el Mundial de Eugene también de ese verano 2022 espectacular para uno de los marchadores más laureados de España.

A sus 35 años, y después de recuperar la confianza en sus posibilidades, quiere volver a brillar en una distancia que no estará en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con una mejor marca de 2h.27:33, es el noveno en el ránking anual, donde el chino Xianghong He (2h.22:55) aparece como el máximo aspirante con permiso del japonés Tomohiro Noda (2h.23:13). En el tercer puesto aparece otro español, el extremeño afincado en Cieza Álvaro Martín (2h.25:35), campeón del mundo el pasado sábado de 20 kilómetros y que también está bajo la batuta del técnico ciezano José Antonio Carrillo. No lo tendrá fácil por el nivel de los participantes, pero los 35 kilómetros son imprevisibles, una distancia donde se dan muchas sorpresas, pero López Nicolás, que ha estado concentrado durante un mes en Font Romeu, entrenando en altura, cuenta con esa veteranía necesaria en la alta competición.