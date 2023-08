Comenzó a despuntar Armando (Santiago y Zaraíche, 1990) en las filas del Plus Ultra allá por 2010. Debutó en Tercera y pronto se notó que la categoría se le quedaba pequeña. El extinto la Hoya Lorca, por aquel entonces en Segunda B, supo ver las cualidades del centrocampista firmándolo para el curso 2013-14, en el que el club se convirtió en la revelación del campeonato llegando a disputar la fase de ascenso a Segunda. En su primer año en la categoría de bronce, Armando jugó 38 encuentros llamando la atención del panorama nacional, especialmente la del Jaén, que le fichó para su ambicioso equipo en 2014. No salió bien porque el futbolista, de 23 años entonces, echaba de menos su tierra y pidió salir. Ahí empezó su leyenda como murcianista.

Un Real Murcia en reconstrucción después de haber sido descendido administrativamente se interesó por el centrocampista y desde entonces sólo una cesión al Hércules en 2020 ha interrumpido su larga carrera con la camiseta grana. Diez temporadas de relación, nueve defendiendo el escudo coronado. Más allá de lo que ha logrado sobre el césped, Armando se ha convertido en leyenda del Real Murcia en una de las etapas más complicadas de su historia.

Las circunstancias de su llegada a la Nueva Condomina resumen la carrera de Armando con el Real Murcia. Tras el descenso, el cuadro murcianista necesitaba juventud y sentimiento de pertenencia para comenzar una nueva era. Desterrado al primer grupo de Segunda B, el Murcia lo intentó todo por volver al fútbol profesional y Armando no se escondió en ningún momento. Lo jugó todo dejando al equipo en segunda plaza para terminar cayendo en el play off de ascenso ante el Hércules.

Lo mismo le ocurriría al año siguiente, al otro y al otro. Cuatro fases de ascenso consecutivas cayendo con el equipo del que ya era figura principal y capitán. En esa situación, muchos habrían desistido, no así Armando, que aguantaría dos temporadas más sin posibilidad de ascenso antes de salir obligado al Hércules en un trueque por Yeray González que no salió bien para ninguna de las partes.

Volvió para volver a salvar al Real Murcia del fuego del infierno durante su año en Segunda RFEF y volvió a ser clave jugando 34 partidos con el brazalete de capitán bajo el hombro. Por fin logró el ascenso, aunque no el que había merecido y deseado durante tantos años con su equipo.

En la última temporada, Armando perdió mucho protagonismo. Su participación se redujo a 20 encuentros y sólo 2 como titular. Las dudas acechaban su figura y el club, con Javi Recio a la cabeza, ha terminado por resolverlas. Armando no cabe en el nuevo Real Murcia. Su salida parece inminente y sólo un giro de guión podrá detener la marcha de un emblema

El conjunto grana anunció ayer un nuevo recuento de la campaña de abonados para la temporada 2023-24 con una gran noticia para el club y su afición. Ya son más de 6.000 carnets los que ha repartido la entidad murcianista a lo largo de este verano, un número en el que aún no han tenido en cuenta los listados de peñistas, que sin duda supondrán un gran aumento para el recuento final. En condiciones normales, las peñas pueden suponer de 3.500 a 4.000 aficionados más, por lo que el Real Murcia estaría rozando los 10.000 abonados de cara a la temporada que viene.





El Real Murcia presentó ayer ante los medios de comunicación a su portero sub-23, Iker Piedra. El portero cedido desde el filial del Girona afirmó conocer la historia del conjunto grana y la presión que tendrá en su nuevo equipo, aunque demostró confianza en sus primeras palabras como murcianista. «Para mí, el Real Murcia es el equipo más histórico de la categoría y está claro que la afición y la ciudad aprietan. De momento no he sentido la presión y espero que no me pase factura. Siendo un equipo tan grande, la categoría en la que vamos a jugar este año se queda pequeña», confirmó.

El guardameta desveló también cómo se gestó su llegada al Real Murcia. «Mi idea era irme a algún filial por la edad que tengo, pero cuando me llamó mi agente para contarme la posibilidad de jugar en el Murcia, mi agente, mi familia y yo no nos lo pensamos. Venir aquí fue una decisión clara», aseguró.

Tras varias semanas con el equipo, Piedra ya conoce a su cuerpo técnico y compañeros, así como a su competencia en la portería. «Manu es un gran portero. Tiene mucha experiencia y ha jugado en buenos equipos, pero yo vengo a jugar, a poner las cosas difíciles y, a pesar de ser joven, quiero apretar para que al mister le cueste tomar la decisión», afirmó el joven futbolista. Además, Iker comentó el mensaje que le ha transmitido su entrenador, Gustavo Munúa. «He hablado poco con él y un poco más con Viña, pero el mensaje es el mismo. Que disfrute, que aproveche la oportunidad al máximo y, sobre todo, que tenga tranquilidad porque ellos ponen la confianza en mí y yo se la intentaré devolver en el terreno de juego», expresó.

Por último, el portero explicó que el objetivo del club es ascender de categoría sin ningún tapujo. «Somos un club grande, tenemos un equipazo y, lógicamente, vamos a ir a por el ascenso», concluyó el de Terrasa.