El Real Murcia ha presentado este mediodía al guardameta sub-23 Iker Piedra, fichado en el presente mercado procedente del filial del Girona, en calidad de cedido. El director deportivo del conjunto murcianista, Javi Recio, ha acompañado al futbolista en la sala de prensa de Nueva Condomina en su primera aparición ante los medios de comunicación. Entre varios asuntos, el portero ha dejado clara su admiración por el Real Murcia y sus objetivos con el equipo: luchar por el puesto, por el ascenso y aprender de sus compañeros.

En primer lugar, Iker ha explicado cómo se gestó su fichaje. "Mi idea era irme a algún filial por la edad que tengo, pero cuando me llamó mi agente para contarme la posibilidad de jugar en el Murcia, mi agente, mi familia y yo no nos lo pensamos. Venir aquí fue una decisión clara", ha desvelado.

Para Piedra fue una decisión fácil por la historia del club. Conoce la historia, al igual que la presión, pero no se amedrenta. "Para mí, el Real Murcia es el equipo más histórico de la categoría y está claro que la afición y la ciudad aprietan. De momento no he sentido la presión y espero que no me pase factura. Siendo un equipo tan grande, la categoría en la que vamos a jugar este año se queda pequeña", ha expresado.

Por otro lado, el de Terrasa sabe que con Manu García lo tendrá difícil para jugar, pero asegura que viene para aumentar la competencia. "Manu es un gran portero. Tiene mucha experiencia y ha jugado en buenos equipos, pero yo vengo a jugar, a poner las cosas difíciles y, a pesar de ser joven, quiero apretar para que al mister le cueste tomar la decisión", ha afirmado.

Por último, Iker ha manifestado cuáles son sus objetivos personales en esta nueva etapa de su carrera. "Quiero aprender y ganar esa experiencia de mis compañeros. Ellos han jugado en categorías más altas y llevan más años en el fútbol. También quiero aportarles esa juventud que les permita seguir avanzando", ha concluido.