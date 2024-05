La universidad, contra el ‘pragmatismo’ de la democracia

Las protestas de las universidades norteamericanas contra el genocidio de Gaza, que arrancaron en la de Columbia de hace casi un mes, se extienden ahora por universidades de todo el mundo: Francia, Australia, México, Japón… y también España. En nuestro país, el recuerdo del 15M, las protestas del ‘No a la guerra’ y los movimientos ecologista y feminista alumbran, quizá, la antesala de una lucha generacional, social y política de mucha enjundia. Hay que recordar al respecto que los campus universitarios han canalizado, desde siempre, el descontento juvenil. En nuestro país, incluso desde mediados del siglo XIX.

El 25 de febrero de 1865, un artículo de Emilio Castelar -que luego sería uno de los presidentes de la I República- titulado El Rasgo, en el que criticaba con dureza la decisión conjunta de la reina Isabel II y del Partido Moderado de enajenar algunos bienes del Patrimonio Real, y que beneficiaba personalmente a la reina, motivó la petición del Gobierno al rector de la destitución del citado profesor, petición que, al no ser atendida, motivó la decisión gubernamental de la condena a prisión de aquel y la desposesión de su cátedra. La respuesta estudiantil no se hizo esperar: el 10 de abril, las manifestaciones de universitarios en Madrid contra estas medidas arbitrarias fueron reprimidas violentamente por la Guardia Civil y unidades del Ejército, causando 14 muertos y 193 heridos. Esos sucesos de la denominada ‘Noche de San Daniel’ propiciaron una enorme indignación contra la monarquía isabelina y fueron una de las causas que dieron alas, tres años más tarde, al movimiento revolucionario que expulsó del trono a Isabel II.

Durante el primer tercio del siglo XX, la universidad fue un coto cerrado a las clases populares y al acceso de la mujer (excepto en el breve periodo republicano), pero las protestas universitarias se reactivaron durante la dictadura de Primo de Rivera. Durante el franquismo, y como en la etapa isabelina arriba citada, se prohibió cualquier tipo de manifestación contra el Gobierno. Pero la juventud universitaria nunca perdió su carácter contestatario: el 2 de marzo de 1965, la Asamblea Libre de Estudiantes consiguió organizar una manifestación ‘ilegal’ en Madrid, lo que provocó los primeros enfrentamientos con el régimen franquista. A partir de ese hecho, y como hoy a partir de Valencia, cristalizaron manifestaciones en otros campus universitarios, como en Barcelona. El 20 de enero de 1969 fue asesinado el estudiante Enrique Ruano y, a partir de entonces, el movimiento estudiantil fue un ariete más en la lucha antifranquista.

La etapa que transcurre desde los inicios de la Transición política hasta nuestros días ha presenciado reacciones de protesta del estudiantado, vinculadas a temas como el contenido de algunas leyes educativas, el Plan Bolonia, la política de tasas…, protestas alentadas en gran medida por el Sindicato de Estudiantes, que también ha asumido y hecho suyas las reivindicaciones del alumnado de la educación secundaria.

No obstante, ha sido en estos días cuando se ha producido el despertar de la lucha estudiantil con un claro contenido sociopolítico y de protesta ante la evidencia del genocidio que se está perpetrando en Gaza, últimamente por la penetración del ejército sionista en Rafah, donde se refugian millón y medio de palestinas y palestinos, empujados desde el norte de la Franja. A partir de Valencia, muchas otras universidades del país, Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante y Sevilla, siguen la estela de otras capitales como París, Washington, Ciudad de México, Estambul y Tokio, secundando las asambleas y acampadas.

El Bloque Interuniversitario de Madrid, como respuesta a la ‘sugerencia’ de la presidenta Isabel Díaz Ayuso a los rectores de que mantengan la política fuera de las aulas, y como en otras partes del país, exige que España se sume a la denuncia de Sudáfrica contra Israel en la Corte Penal Internacional. En Barcelona, el claustro extraordinario del Rectorado se planteó la ruptura de relaciones con universidades y centros de investigación israelíes.

En un artículo reciente del diario Público, Víctor Alonso, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, señala que el papel de la juventud es fundamental. «Es un grupo con pensamiento crítico […] La comunidad universitaria puede conducir al resto de la sociedad hacia unas transformaciones más democráticas que la mejoren».

Por su parte, Roser Manzanera Ruiz, profesora de Sociología de la Universidad de Granada, nos recuerda que la juventud siempre ha sido un grupo de resistencia frente a un orden establecido por los adultos. «Las nuevas generaciones son esperanza y sentido común frente al silencio, rompen con un modelo arcaico que concibe al individuo como algo aislado, solitario y autosuficiente. Los grupos de mayor edad tienden al conservadurismo, por mucho que en su juventud hicieran también resistencia y comunidades», nos recuerda, «pero los estudiantes acampados en las facultades españolas critican la ‘complicidad’ del Gobierno, y los ‘lazos’ de los centros con las empresas que venden armas a Israel».

La profesora Manzanera Ruiz ha dado en la diana: es más que criticable la pasividad y complicidad de los gobiernos occidentales, incluidos los de cariz socialdemócrata como el español, con el genocidio que se está perpetrando en Gaza. Nuestra subordinación a los designios imperiales decadentes de EE UU, principal aliado del régimen genocida sionista decidido a eliminar a la población gazatí, conduce, en efecto, a una inacción cómplice. Muchos no entendemos por qué nuestro Gobierno, que trata de expiar su parte de culpa con un nada práctico, por el momento, reconocimiento del Estado palestino, no ha llamado a consultas a nuestro embajador en Israel y no ha decidido, como mínimo, la ruptura de relaciones comerciales, incluida la compraventa de armas.

Esta inacción gubernamental, junto a la absurda comprensión del ‘derecho a defensa de Israel’ que defienden, entre otros, los otrora contestatarios Die Grünen (Los Verdes), y que exhiben sin tapujos la bandera israelí en su sede de Berlín, se contrapone al empuje de la juventud universitaria, refractaria al ‘pragmatismo’ de la diplomacia.

Menos mal.

