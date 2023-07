El catalán Adel Meechal dio un golpe de autoridad camino de los Mundiales de Budapest tras conquistar este domingo en la localidad valenciana de Torrent su cuarto título de campeón de España de los 1.5000 metros con un tiempo de 3:33.44 minutos, nuevo récord de los campeonatos, por delante del muleño Mohamed Katir, que logró la segunda medalla para el atletismo regional tras el oro de Sergio López Barranco en los 100 metros lisos.

Un titulo que parecía destinado antes de arrancar la final para el murciano, que llegaba a cita con la segunda mejor marca mundial del año, o para el salmantino Mario García Romo, sexto en la clasificación mundial del año.

Pero Mechaal, que cumplirá 33 años el próximo mes de diciembre, volvió a mostrar su carácter competitivo y se alzó finalmente con una medalla de oro que sumar a las que ya logró en los años 2015, 2017 y 2021.

Poco le importó a Ade Mechaal, quinto en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, el frenético ritmo que puso a la prueba desde el principio el atleta del Playas de Castellón Abderrahman El Khayami, es más pareció agradecerlo como confesó tras la prueba.

"No sé si El Khayami y Katir se habían puesto de acuerdo para lanzar la carrera, pero para mí ha sido bueno, porque me gustan las carreras a ritmo alto. De esta manera ganar siempre el mejor en el 1.500 y no el que tiene más velocidad", señaló Mechaal en declaraciones a Televisión Española.

Un fuerte ritmo final al que siguió al arrancar la última vuelta el aceleron protagonizado por Mohamed Katir, el plusmarquista nacional de la distancia, y que sólo pudo aguantar Adel Mechaal.

De hecho, Mechaal, que este año contaba con una mejor marca de 3:31.43 minutos, no sólo logró resistir el ataque del Katir, sino que acabó por adelantar al murciano, bronce en los pasados Mundiales de Eugene, en la recta final.

"Katir ha lanzado el ataque y me ido detrás y al final ha sido una recta espectacular", explicó Mechaal que se impuso con un crono de 3:33.44 minutos, rebajando en un segundo el récord de los campeonatos que poseía toda una leyenda como Fermín Cacho con un tiempo de 3:34.52 desde 1991.

Tras Adel Mechaal cruzó la línea de meta Mohamed Katir, que debió conformarse con la medalla de plata con una marca de 3:33.76, mientras que la tercera plaza fue para Mario García Romo, campeón el pasado año en Nerja y que en esta ocasión debió conformarse con el bronce con un registro de 3:34.77 minutos.

Los tres atletas que ya tenían plaza en los Mundiales de Budapest, tras lograr la mínima exigida por la World Athletics, donde Adel Mechaal confía en brillar como hizo este domingo en la pista de Parc Central de Torrent.

"Katir es el segundo del mundo y Mario el sexto por lo que ganarlos a ellos es una clara garantía de hacerlo bien en el Mundial. Esperemos que sea como en Londres -el español fue cuarto en los Mundiales disputados en 2017 en la capital británica- o en Tokio- donde fue quinto en la final olímpica", concluyó Mechaal.

Si Adel Mechaal conquisto en Torrent su cuarta corona nacional de los 1.500 metros, la misma cifra alcanzó en la categoría femenina la gerundense Esther Guerreno, que rompió el empate a tres títulos que mantenía con la soriana Marta Pérez.

El más claro ejemplo del duelo que en los últimos años mantienen Guerrero, campeona en los años 2019/2020 y 2021, y Pérez, oro en las ediciones de 2016, 2018 y 2022, por el titulo de "jefa" del 1.500 español.

Una pugna en la que este domingo tomó ventaja Esther Guerrero tras imponerse en una prueba que la atleta de Bañolas trató de romper a base de constantes acelerones.

"He ido haciendo cambios de ritmo, unos más largos, otros más cortos con la intención de desgastar a mis rivales", explicó Guerrero en declaraciones a Televisión Española.

Táctica que permitió a Esther Guerrero afrontar en primera posición una última vuelta en la que tras abortar un intento de remontada por la calle interior de Marta Pérez el triunfo quedó encarrilado para la catalana.

"He terminado muy fuerte a falta de media recta he visto que iba a ganar y he disfrutado muchísimo", concluyó la atleta del New Balance que se impuso con un crono de 4.18.71 minutos.

La medalla de plata fue para Marta Pérez, que cruzó la línea de meta a 1.20 segundos de la catalana tras firmar una marca de 4:19.91, mientras que la medalla de bronce fue para la segoviana Águeda Marqués con un registro de 4:19.96 minutos.EFE

