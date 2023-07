Novak Djokovic es el gran favorito para ganar la 136ª edición de Wimbledon antes de que haya dado ni un golpe sobre la impoluta hierba de la central que, como campeón vigente y como es tradición del torneo, inaugurará hoy (14.30 horas, Movistar). En la mano de Carlos Alcaraz estará una de las opciones más reales de asaltar el reino del tenista serbio.

El balcánico cuenta con cuatro títulos consecutivos de los siete ganados en el All England Tennis Club de Londres desde que mordió por primera vez la hierba de la central para celebrar su primer éxito en 2011. Acumula 28 partidos sin perder, desde que se retiró en cuartos de 2017 ante el checo Tomas Berdych. Si no se cuenta como derrota esa cita, llevaría ya 32 victorias consecutivas, desde su última derrota real el año anterior ante Sam Querrey en tercera ronda.

Hacer historia

Con 86 victorias por solo 10 derrotas desde su debut en el torneo en 2005, una más que las que suman los otros 19 integrantes del top-20, su carta de presentación para optar al título el próximo 16 de julio pocos pueden discutirla. A sus 36 años, Djokovic siempre ha dicho que sigue jugando para hacer historia y en Wimbledon le esperan nuevos retos. El objetivo será ganar su octavo título, quinto consecutivo, para igualar a Roger Federer. Si lo consigue sumará el 24 Grand Slam de su carrera, igualando a la australiana Margareth Court, que tiene el récord absoluto en la centenaria historia del tenis.

«Espero que sea otro gran año en Wimbledon. No necesito tener a Alcaraz ni a nadie para estar motivado», aseguraba Djokovic antes de su debut. «Todavía siento hambre de éxitos, de más Grand Slams, de más logros. Mientras exista ese impulso sé que puedo competir al más alto nivel», aseguró el pasado sábado.

La gran batalla

Wimbledon es junto a Australia (donde ha ganado ya 10 veces) el torneo en el que Djokovic se desenvuelve mejor y se muestra superior a la mayoría de rivales, ausentes el lesionado Rafael Nadal y el retirado Federer. El argentino Pedro Cachín (67 mundial) será el primero de los siete rivales que intentarán poner fin a su dominio.

De los 127 jugadores del cuadro de Wimbledon que estarán en la línea de salida del torneo junto a Djokovic, Alcaraz es el nombre al que todos señalan para liderar la casi misión imposible de destronar al serbio. A pesar de haber jugado solo 11 partidos sobre hierba en su carrera, el título conseguido en Queen’s permite pensar que está en condiciones de afrontar la gran batalla en el All England Tennis Club de Londres, donde jugará por tercera vez. «Novak es el principal favorito, pero si juego mi mejor tenis tendré mis opciones», apunta.

El tenista murciano llega como número 1 y primer cabeza de serie del torneo, un patrimonio exclusivo desde 2003 de Federer (8 títulos), Djokovic (7), Nadal (2) y Murray (2), defensores de un castillo inexpugnable para el resto de mortales. El último en inscribir su nombre en el centenario palmarés fuera del Big Four fue el australiano Lleyton Hewitt (2002), el número 1 más joven de la historia antes que le arrebatara el récord Alcaraz.

‘Outsiders’, en la recámara

La lista de tenistas con opciones al título no parece demasiado larga, a excepción de sorpresas que sobre hierba siempre son mayores. Daniil Medvedev (3 mundial) con cinco títulos esta temporada y 41 victorias está tras Alcaraz y Djokovic, aunque el ruso, que vuelve a Londres después de la prohibición de jugar por la guerra de Ucrania, ha perdido su inercia ganadora desde que entró en la gira de tierra, una superficie que odia, pero tampoco se ha recuperado sobre hierba, donde su mejor resultado del año han sido los cuartos de final de Halle, eliminado por Roberto Bautista. En Wimbledon su mejor resultado son los octavos de final en 2021.

Junto a Medvedev también están el danés Holger Rune (6), el italiano Jannik Sinner (8) y el alemán Alexander Zverev (19). En esta corta gira de hierba Rune alcanzó las semifinales en Queen’s y Zverev lo hizo en Halle, donde Sinner cayó en cuartos.

El rebelde Nick Kyrgios, finalista el año pasado, también estaría entre los grandes favoritos al título, pero no llega a Wimbledon en las mejores condiciones, tras haber jugado solo 21 partidos desde la final del año pasado, uno solo, con derrota, este curso en el torneo de Stuttgart. Una operación en la rodilla izquierda por un quiste que apareció el pasado diciembre le ha tenido fuera de combate antes de pisar de nuevo Wimbledon.

Cuadro femenino

Iga Swiatek, como número 1, la actual campeona Elena Rybakina y la poderosa Aryna Sabalenka están en el triunvirato de grandes favoritas al título en Wimbledon antes de levantarse el telón. Desde la última victoria de Serena Williams en 2016, no se ha repetido ninguna campeona en los últimos cinco años (en 2020 no se jugó). En esas ediciones vencieron Garbiñe Muguruza, Angelique Kerber, Simona Halep, Ashleigh Barty y Rybakina.

El dominio en el circuito de Swiatek no se ha plasmado en Wimbledon, donde la polaca tiene su mejor resultado con una tercera ronda (2021). Aunque admite que llega «más preparada» reconoce que necesitaría «más tiempo» para jugar mejor en hierba. Rybakina sí demostró jugar bien sobre hierba con su título el año pasado, aunque esta temporada no ha encontrado regularidad . Sabalenka, número 2 mundial y campeona del Abierto de Australia, tiene todas las armas para imponer su poderoso juego en Wimbledon.

«No siento mucha presión por ser el número 1, sé lo que tengo que hacer»

Carlos Alcaraz, primer cabeza de serie de Wimbledon, aseguró que espera jugar la final contra Novak Djokovic y que, a diferencia de Rafael Nadal, no necesite dos para ganar el título y lo consiga a la primera. «Para mí el principal favorito es Djokovic», aseveró el español en rueda de prensa. «Djokovic hace las cosas muy fáciles, se mueve muy bien, pega a la pelota muy limpio, él no hace nada mal», afirmó.

«Lo más difícil de jugar contra él es la presión que pone. Es algo con lo que tengo que lidiar, pero quiero hacerlo. Espero poder jugar la final contra él», señaló.

Para mantener el número uno, Alcaraz necesita igualar el resultado que haga Djokovic en Wimbledon, aunque manifestó que no siente una presión adicional por ser el mejor de las listas. «Sinceramente, no siento mucha presión por ser el número uno. Sé lo que tengo que hacer, no pienso mucho sobre ser número 1 para poder quitarme esa presión», dijo Alcaraz, que se ve con más experiencia que el año pasado, sobre todo en lo relativo a la pista central, donde en 2022, en su debut en esa cancha, cayó contra el italiano Jannik Sinner.

Además, el tenista murciano ha afirmado que el vendaje que lleva en el muslo derecho es solo precaución y que no tiene «ningún dolor». «Me siento bien, después de un par de entrenamientos, con mucha energía, tengo ganas de jugar mi primer partido aquí», dijo en rueda de prensa después de un entrenamiento de una hora y media en la que lució un vendaje en el aductor derecho.