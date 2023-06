Araceli Martínez Ibáñez (Murcia, 22 de agosto de 2000) lleva tiempo llamando a la puerta en los grandes torneos mundiales del pádel. Después de ser tres veces campeona de España, dos en categoría cadete y una en júnior, además de lograr un título de campeona del mundo con la selección absoluta y otro de subcampeona por parejas, acaba de lograr su primer gran éxito internacional. Fue en el CBM Mónaco Master, en el circuito A1 Pádel, el antiguo American Padel Tour, formando pareja con Marina Guinart, sabadellense con la que competía por primera vez en su carrera deportiva.

El dúo murciano-catalán eliminó en las rondas previas a la final a las segundas y terceras cabezas de serie, plantándose en la lucha por el título, que se disputó frente al Casino de Monte-Carlo, donde la portuguesa Patricia Riberio y la madrileña Marta Arellano fueron sus rivales, a las que derrotaron en dos sets, por 7-6 y 6-3.

Tres veces campeona de España y una del mundo con España, ocupa el puesto 40 de la clasificación mundial

Tres veces campeona de España y una del mundo con España, ocupa el puesto 40 de la clasificación mundial

Desde la retirada de la campeona del mundo Patricia Llaguno, quien fue varias veces campeona del mundo, el pádel femenino regional no tenía un referente en la élite. Araceli Martínez, quien hace unos años cambió su residencia de Murcia a Madrid para poder entrenar diariamente con las mejores, está dispuesta a cubrirlo. Junto a la francesa Léa Godallier disputa asiduamente el World Padel Tour, donde acceden directamente al cuadro final. En Mónaco, aprovechando un parón del circuito, decidió inscribirse en el A1 Padel, al que volverá a competir próximamente.

Desde la retirada de la campeona del mundo Patricia Llaguno, el pádel femenino regional estaba huérfano de una jugadora en la élite. Araceli Martínez, de 22 años, ha cogido el testigo y en Mónaco ha logrado su primer gran éxito internacional.

Araceli Martínez, que tiene 22 años y está en segundo curso de Psicología en la UCAM, no lleva mucho tiempo compitiendo en pádel. Llegó a este deporte por culpa de una lesión: «Cuando era muy pequeña me rompí la tibia por la zona de crecimiento y el médico me recomendó hacer mucho deporte», recuerda. Primero probó con el tenis, encaminada por su padres, que habitualmente practican el deporte de la raqueta, pero cuando tenía unos trece años decidió alistarse al pádel. Se enganchó a este deporte y dos años después ya estaba compitiendo al más alto nivel, consiguiendo un título de campeona de España casi en su mismo debut.

Martínez ocupa actualmente el puesto 40 del ránking mundial. Se dedica profesionalmente al pádel y cuenta con el apoyo de varias empresas murcianas, como Cardiosalus Sport, FXPro o Criket. Ahora, tras el triunfo en Mónaco, llega el World Padel Tour, donde esta semana volverá a competir con su pareja habitual. En la localidad francesa de Toulouse tienen ambas en los próximos días la siguiente cita, donde buscarán un objetivo realista en estos momentos para ellas, que es llegar hasta octavos o cuartos de final en el cuadro final. Después tiene una importante cita con la selección española, ya que ha sido convocada para los Juegos Europeos de Cracovia.

Posteriormente llegará el Premier Padel, otro circuito donde en la cita que se celebrará en el Foro Itálico de Roma, competirán por primera vez las chicas. «Ahora voy a tener un mes y medio muy intenso, porque casi todas las semanas tenemos algún torneo», dice Araceli Martínez, quien juega de revés y cuenta con 1.592 puntos en la clasificación mundial del WPT, donde esta temporada ya ha llegado en cuatro ocasiones a octavos de final, mientras que en otras ocho se ha quedado en dieciseisavos.